Toni Willkommen wurde 1988 in Stolpen nahe Dresden geboren und ist dort aufgewachsen. Nach Stationen in verschiedenen Ländern und Städten lebt er mittlerweile in Hamburg. Er war als stellvertretender Geschäftsführer für die Marken STERN und GEO verantwortlich und hat eine Stiftung für Journalismus geleitet. Aktuell berät er Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation.