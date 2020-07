George R.R. Martin hat die Buchvorlage zur Serie "Game of Thrones" geschrieben, doch auf das Finale der Reihe warten Leser seit Jahren. Der Autor wünschte sich sogar, eingesperrt zu werden, sollte er nicht das nächste Buch fertigstellen – doch auch diese Frist ist verstrichen.

Im vergangenen Jahr ist die Serie "Game of Thrones" zu Ende gegangen, verfolgt von einem Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Hinter der Serie steckt die Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" des US-amerikanischen Autors George R.R. Martin. Doch die Serienmacher haben das literarische Vorbild längst überholt: In der Buchfassung steht das große Finale im Kampf um den eisernen Thron noch aus. Seit Jahren warten Fans darauf.

Fünf Romane sind in der englischen Originalfassung bereits erschienen, der erste im Jahr 1996, der bisher letzte 2011. Im Deutschen umfasst die Reihe bisher zehn Bände, da jeder Roman in zwei Bände aufgeteilt wurde. Zwei Bände stehen noch aus, um die Geschichte zu Ende zu führen – doch Martin vertröstet die Leser seit längerer Zeit immer wieder. Das könnte ihn jetzt sogar hinter Gitter bringen: Fans erinnern gerade daran, dass Martin einmal gesagt habe, man solle ihn einsperren, sollte er die Reihe nicht bis zum 29. Juli 2020 fertiggestellt haben.

"Game of Thrones"-Buchvorlage: Deadline ist abgelaufen

In einem Blogeintrag hatte der Bestseller-Autor im Jahr 2019 geschrieben: "Sollte ich 'The Winds of Winter' (der nächste Teil der Reihe, Anm. d. Red.) nicht in der Hand halten, wenn ich für die Worldcon in Neuseeland ankomme, habt ihr hiermit meine formale schriftliche Erlaubnis, mich in eine kleine Hütte auf White Island einzusperren, mit einem Blick auf einen See aus Schwefelsäure, bis ich fertig bin."

Die Worldcon, eine jährlich stattfindende Veranstaltung der "World Science Fiction Society", sollte am 29. Juli beginnen. Zwar wurde die Veranstaltung wegen des Coronavirus in diesem Jahr abgesagt, doch Martins Fans sind sich sicher: Die Deadline, die sich der Autor selbst gesetzt hat, ist abgelaufen. Und nach wie vor ist kein neuer Band der "Game of Thrones"-Buchvorlage in Sicht. Auf Twitter schmieden die ersten Leser deshalb schon Pläne, den Schriftsteller zu entführen. Halb im Spaß, halb im Ernst, schließlich hat es Martin selbst so angeordnet.

George R.R. Martin macht Fortschritte – aber es dauert noch

Dass Martin mit seinen Romanen im Zeitplan zurückliegt, ist nichts Neues. Schon der bisher letzte Band erschien mit sechs Jahren Verspätung. Das Manuskript für den nächsten Teil hätte Martin bereits 2015 abgeben sollen. Das jüngste Update zu seinem Fortschritt macht immerhin etwas Hoffnung: Er habe drei weitere Kapitel fertiggestellt, berichtete Martin in der vergangenen Woche auf seinem Blog. Gleichzeitig warnte er: "Es ist immer noch ein langer, langer Weg. Freut euch nicht zu sehr."

Quelle: Blog von George R.R. Martin