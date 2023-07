von Eugen Epp Für umgerechnet wenige Cent kaufte ein Brite in einer Bibliothek ein Exemplar des ersten "Harry Potter"-Teils. Nach dem Tod des Mannes wurde das Buch für einige tausend Euro versteigert.

Die Bücher der Harry-Potter-Reihe haben für viele, die mit ihnen aufgewachsen sind, eine große ideelle Bedeutung – haben die Romane von J.K. Rowling doch oft die Teenagerjahre stark mitgeprägt. Doch zumindest ein Exemplar hat auch in finanzieller Hinsicht einen hohen Wert. Es wurde soeben in Großbritannien für 10.500 Pfund – umgerechnet mehr als 12.300 Euro – versteigert.

Natürlich handelt es sich dabei nicht um irgendein gewöhnliches Exemplar. Die Ausgabe des ersten Teils "Harry Potter und der Stein der Weisen", der im Original 1997 erschien, wurde nur 500 Mal gedruckt. 300 dieser Exemplare wurden an Bibliotheken geschickt, berichtet die BBC. Ein Sammler kaufte das nun versteigerte Exemplar einer Bücherei in Wolverhampton ab. Nach seinem Tod in diesem Jahr kam es beim Auktionshaus Richard Winterton unter den Hammer.

"Harry Potter"-Roman wurde für das 35.000-fache des Kaufpreises versteigert

Dass das Buch einen solchen Wert besitzt, hätte sich der vorherige Besitzer wohl nicht träumen lassen – und schon gar nicht der Bibliothek. Ein Stempel beweist, dass ihm damals ein echtes Schnäppchen gelungen ist: Er kaufte das Exemplar damals für 30 Pence (etwa 35 Cent) der Bibliothek ab. Als geschätzten Wert gab das Auktionshaus zunächst 3000 bis 5000 Pfund an. Am Ende ging es für das 35.000-fache des einstigen Kaufpreises weg.

Das 26 Jahre alte Buch weist deutliche Gebrauchsspuren auf: Unter anderem gebe es "einige Verfärbungen und Flecken auf den Seiten", heißt es in der Beschreibung auf der Seite des Auktionshauses, zudem hat sich der Buchrücken teilweise gelöst. Einige Tippfehler verleihen ihm zusätzliche Originalität. Die Schwester des vorherigen Besitzers sagte, ihr Bruder habe gewusst, dass er ein wertvolles Harry-Potter-Buch besitze, bei einem Umzug vor vier Jahren sei es aber in einem der Umzugskartons verschwunden. Der Käufer kommt nach Angaben des britischen Auktionshauses aus Los Angeles.

Quellen: BBC / Richard Winterton Auctioneers

