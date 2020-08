Leuchtturm Westerhever

"Fast wäre ich gar nicht hinaus gegangen. Die Fahrt nach Westerhever war erst noch von ganz vielversprechendem Wetter begleitet, doch brauten sich dunkle Wolken zusammen, je weiter der Weg nach Norden führte. Nur ein kleiner Funke Hoffnung ließ mich über den Deich zum Leuchtturm trotten. Unverhofft lugte dann doch noch die Sonne hervor, um die abziehenden Wolken in einem fast schon surreal wirkenden Licht erstrahlen zu lassen. Also schnell noch weiter hinaus ins Watt, wo sich bei entsprechendem Wasserstand, Windstille und einer Portion Glück eine Spiegelung des Leuchtturms im Wasser zeigt. So ging auch der eigentliche Plan noch auf, dessentwegen ich hergekommen war: Über einer entfernten Wolkenbank am Horizont kletterte der Vollmond empor, um ebenfalls noch sein Spiegelbild zu präsentieren. Das war das Bild, das ich im Kopf hatte, und ohne einen mir selbst gegebenen kleinen Tritt in den Allerwertesten beinahe verpasst hätte."

