Es ist ein Sportereignis, das als "Rumble in the Jungle" in die Geschichte eingegangen ist: Am 30. Oktober 1974 trafen in Kinshasa im damaligen Zaire die Box-Champions Muhammad Ali und George Foreman aufeinander. Ali, der seine besten Jahre bereits hinter sich hatte, war entschlossen den Weltmeistertitel zurückzuerobern.

George Foreman, amtierender Schwergewichts-Weltmeister, ging als klarer Favorit in den Fight. Bis zum Zeitpunkt des Kampfes war er in 40 Profikämpfen ungeschlagen, 37 davon entschied er durch K.o. für sich. Zudem war er sieben Jahre jünger als Muhammad Ali. Allein deshalb sahen ihn viele vorab als klaren Sieger. Doch es kam anders in jener legendären Nacht.

Der Bildband "The Fight", erschienen im Taschen-Verlag, ist eine Hommage an dieses unvergessene Aufeinandertreffen. Bebildert mit beeindruckenden Fotos der Fotografen Neil Leifer und Howard L. Bingham sowie einer literarischen Reportage von US-Schriftsteller Norman Mailer, der 1974 vor Ort dabei war in Kinshasa.