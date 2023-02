Er wolle den "gruseligsten Film aller Zeiten" drehen, sagte Regisseur Stanley Kubrick zu einem Freund. Wenig später landete Stephen Kings Roman "The Shining" auf seinem Schreibtisch. 1980 brachte Kubrick den Gruselthriller auf die Leinwand und schuf damit einen Klassiker des Horrorgenres. Die Handlung spielt in einem verlassen Hotel in den verschneiten Bergen. Die beiden Schwestern, die aussehen wie Zwillinge und über die Hotelflure geistern, gehören zu den bekanntesten Figuren des Films.

Mehr