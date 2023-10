"Gib einer Frau die richtigen Schuhe und sie kann die Welt erobern", sagte einmal Marilyn Monroe. Und tatsächlich sind Schuhe bei weitem mehr als nur ein unverzichtbarer Teil der Garderobe. Sie sind Statussymbol, Stimmungsmacher, Funktionsträger und Egobuster. Sie geben uns die Möglichkeit, zu sein, wer wir sein wollen, und auszudrücken, wer wir wirklich sind. "Eine Frau in guten Schuhen ist niemals hässlich!", lautete die Weisheit von Coco Chanel. Und Christian Dior war überzeugt: "Beweis für eine elegante Frau ist, was sie an ihren Füßen trägt." Für Manolo Blahnik verwandelt sich eine Frau auf High Heels in eine lebendige Skulptur, ein lebendiges Kunstwerk.

Zu allen Zeiten und in allen Kulturkreisen waren Schuhe ein Objekt der Faszination, ein von Mystik umhüllter Quell der Inspiration. In der Folklore zahlreicher Kulturen spielen eine wichtige Rolle und sind von vielerlei Sagen umwoben. Schuhe bieten den Stoff für Märchen: gläserne Pantoffeln, Zauberschuhe und Schuhe, die nicht mehr aufhören zu tanzen (als Strafe für Eitelkeit). Stiefel, die von Zauberhand zu passender Größe schrumpfen, Greisinnen, die in Schuhen hausen, Elfen und Schuster, Katerstiefel, die Ruhm und Reichtum bescheren. Die Gabe des Verwandelns ist es, die den Schuhen solch eine Aura des Mystischen verleiht.

Schuhe als Spiegel der historischen Entwicklung

Aber Schuhe sind nicht nur ein Spiegel ihres Trägers. Sie sind auch ein Spiegel der politischen und kulturellen Entwicklungen der Geschichte. In Reaktion auf die sich ändernden Verhaltensweisen waren beispielsweise Höhe und Form der Absätze über die Jahrhunderte hinweg immer wieder modischen Schwankungen unterworfen. In den unterschiedlichen Absatzarten spiegelte sich etwa der veränderte Lebensstil von Frauen wider. Schuhe wurden zum Beweis der Befreiung der Frauen – oder zum Zeugnis ihrer Gefangenschaft.

"Shoes A-Z. The Collection of The Museum at FIT"

Im Verlauf der Jahrtausende wurde Fußbekleidung ist einem besonderen historischen Zeugnis. Die Sammlung des Fashion Institute of Technology (FIT) deckt zwar nicht tausende von Jahren ab, gewährt aber einen einmaligen Blick in die facettenreiche Geschichte des Schuhs der letzten Jahrzehnte. Der Bildband "Shoes A-Z" feiert nun die revolutionärsten und begehrtesten Schöpfungen und Labels. Mit dabei sind alle unsere Lieblinge: die voluminösen Designs von Balanciaga, die eleganten Stöckelschuh von Manolo Blahnik, die sexy Stilettos von Jimmy Choo und die scheinbar lebensgefährlichen High Heels von Christian Louboutin.

400 ausgewählten Kreationen werden auf den 532 Seiten präsentiert. Ergänzt wird die einmalige Modeschau durch einen Rückblick auf die vergangenen 400 Jahre der Schuhgeschichte: Präzise, prägnant und pointiert – wie das Klackern von Absätzen auf Pflastersteinen geben die nuancierten Kapitel den Rhythmus der historischen Reise vor.

"Shoes A-Z. The Collection of The Museum at FIT", Robert Nippoldt, Daphne Guinness, Colleen Hill, Valerie Steele, Famous First Edition: Nummerierte Erstauflage von 10.000 Exemplaren, Hardcover, 532 Seiten, erschienen im Taschen Verlag. Preis: 125 Euro.