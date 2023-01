von Oliver Creutz Nach langer Romanpause kehrt "American Psycho"-Autor Bret Easton Ellis zurück – mit einem Meisterwerk voller Sex und Gewalt.

Wir empfehlen, sich auf dieses Buch einzustimmen. Auch die Figuren in ihm bereiten sich ständig auf etwas vor: Dem Sex gehen oft ein paar Bahnen im Gartenpool voraus, der türkis in die Nacht schimmert. Der Schultag wird eingeleitet mit einer halben Tablette Quaalude, die den Geist in Zuckerwatte packt. Und das Morden wird eröffnet mit Nachrichten, nachts auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, einem leisen Atmen.

Wer den neuen Roman von Bret Easton Ellis aufschlägt, sollte als Ouvertüre ein paar Songs aus den frühen 80er-Jahren wählen, der Zeit, in der "The Shards" spielt. Etwas von Ultravox, Devo, Blondie, The Cure, den Psychedelic Furs. New-Wave-Musik, so wärmend wie Neonlicht.