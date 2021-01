Die 22-jährige Amanda Gorman war die jüngste Lyrikerin, die je bei einer Präsidentschafts-Einführung sprechen durfte. Ihre Worte berührten Millionen Zuschauer. Jetzt ist sie Bestseller-Autorin.

Lady Gaga und Jennifer Lopez haben tolle Auftritte abgeliefert, doch sie war das überraschende Highlight bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden: Die 22-jährige Amanda Gorman berührte Millionen Zuschauer weltweit mit ihrem Gedicht "The Hill We Climbed". Eindringlich sprach sie darin von der Stärke der Demokratie, aber erwähnte auch die Herausforderungen, die ihr Land in der jüngsten Vergangenheit bewältigen musste. Ihr charismatischer Auftritt kam so gut an, dass sie danach prompt mit gleich zwei Büchern auf die Bestseller-Liste schoss.

"Ich liege am Boden, meine Bücher sind Nummer eins und zwei auf Amazon nach nur einem Tag! Danke an alle, die mich und meine Worte unterstützen", schrieb sie auf Twitter und fügte ein Zitat des irischen Dichters Yeats hinzu. Unterstützung bekam sie auch von prominenter Seite, und zwar schon vor ihrem Auftritt. Die US-Moderatorin und Buchautorin Oprah Winfrey spendierte Gorman den auffälligen gelben Prada-Mantel und die Ohrringe für den besonderen Anlass. Winfrey habe eine Tradition fortsetzen wollen, erzählte Gorman. Denn als die Dichterin Maya Angelou 1993 von Bill Clinton zur Amtseinführung eingeladen wurde, habe Winfrey ihr ebenfalls ein Prada-Outfit gekauft.

Amanda Gorman will US-Präsidentin werden

Amanda Gorman stammt aus Los Angeles, Kalifornien und hat gerade ihren Abschluss an der Elite-Universität Harvard absolviert. Sie ist mit ihren 22 Jahren die jüngste Lyrikerin, die je bei der Präsidentschafts-Zeremonie auftrat. Bisher luden nur vier Präsidenten, darunter auch Barack Obama und John F. Kennedy, überhaupt Lyriker zur Amtseinführung ein. Gorman verdankt das Angebot der neuen First Lady Jill Biden. Sie hatte ein Video von einer Lesung Gormans in der Kongressbibliothek gesehen und ihr spontan den Auftrag erteilt, ein Gedicht zu schreiben. Eine Herausforderung, die nicht leicht für Gorman war.

"Das amerikanische Volk leidet gerade unter so vielen Arten von Stress. (..) Als ich das Gedicht geschrieben habe, wollte ich es nicht als Gelegenheit nutzen, um auf Trumps Grab zu tanzen. Es war eine echte Chance, das Volk der Vereinigten Staaten zu einen, unseren Blick nach vorne zu richten und uns darauf zu konzentrieren, wie wir zusammenarbeiten und gemeinsam vorwärts gehen können", sagt sie.

In "The Hill We Climbed" heißt es unter anderem: "There is always light, if only we're brave enough to see it; if only we're brave enough to be it", frei übersetzt etwa: "Es gibt immer Gutes, wenn wir nur mutig genug sind, hinzusehen, wenn wir nur mutig genug sind, es selbst zu tun." Im September erscheinen Amanda Gormans Bücher: ein Gedichtband, in dem auch das Gedicht für die Amtseinführung enthalten ist, und ein Kinderbuch mit dem Titel "Change sings - A Children's Anthem". Für ihre Zukunft hat Gorman übrigens große Pläne - und die sind auch politischer Natur: 2036 will sie selbst als Präsidentschaftskandidatin antreten.

Quellen: Vogue, LATimes

