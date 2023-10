von Anna Scheibe Im Oktober feiert Amazon Deutschland sein 25. Firmenjubiläum. Zu diesem Anlass gibt der Versandriese eine Liste mit den Top-Sellern – darunter auch Bücher – aus einem Viertel Jahrhundert Online-Shopping preis. Wir stellen Ihnen 25 Publikationen vor, die am häufigsten bestellt (und gelesen) wurden.

Wir schreiben das Jahr 1998, als Amazon mit seiner deutschen Webseite live geht. Damals umfasste der Onlineshop bereits 900.000 Titel – darunter ein Lehrbuch über Software, das zum ersten Mal bestellt wurde: "Mastering Simulink 2". Heute besteht die virtuelle Bibliothek des Versandriesen aus über Millionen Titeln. Welche Publikationen davon in den letzten 25 Jahren am häufigsten gekauft wurden, listen wir Ihnen im Folgenden alphabetisch auf.

25 der beliebtesten Bücher aller Zeiten bei Amazon

1. BLACKOUT - Morgen ist es zu spät

Affiliate Link BLACKOUT - Morgen ist es zu spät Jetzt shoppen 13,00 €

In dem spannenden Wissenschaftsthriller von Marc Elsberg fällt in ganz Europa der Strom aus. Ein durchaus realistisches Szenario. Ist das purer Zufall oder verbirgt sich ein perfider Plan dahinter? Finden Sie es selbst heraus.

2. Das Café am Rande der Welt

Affiliate Link Das Café am Rande der Welt Jetzt shoppen 9,95 €

Nachdem der stets unter Strom stehende John in einem kleinen Café mit der Frage nach dem Sinn des Lebens konfrontiert wird, steht die Zeit plötzlich still und entführt den Werbemanager auf eine Reise in sein tiefstes Inneres.

3. Das Kind in dir muss Heimat finden

Affiliate Link Das Kind in dir muss Heimat finden Jetzt shoppen 14,99 €

Mit dem Spiegel-Bestseller möchte die Autorin Stefanie Stahl dabei helfen, Frieden mit Ihrem "inneren Kind" zu schließen – um neue Ansätze aufzuzeigen, Konflikte zu lösen oder auch zwischenmenschliche Beziehungen glücklicher zu gestalten.

4. Das NEINhorn

Das Buch von Marc-Uwe Kling erschien erst 2019, schaffte es aber binnen kurzer Zeit auf die Bestseller-Liste. Die zuckersüße Geschichte dreht sich um ein kleines, bockiges Einhorn, das zu allem und jedem immer Nein sagt.

5. Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders

Affiliate Link Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders Jetzt shoppen 14,00 €

Eine Pflichtlektüre in vielen Schulen: In dem packenden Roman dreht sich alles um Jean-Baptiste Grenouille, einen Mann mit ausgeprägtem Geruchssinn – der ihn dazu verleiten lässt, seinen eigenen Duft aus Frauenleichen herzustellen.

6. Der Besuch der alten Dame

Affiliate Link Der Besuch der alten Dame Jetzt shoppen 11,00 €

Im Januar 1956 fand die Uraufführung dieser tragischen Komödie statt – und feierte weltweite Erfolge. Die Geschichte handelt von der Milliardärin Claire Zachanassian, die ihrem Heimatdorf ein unmoralisches Angebot unterbreitet.

7. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand

Affiliate Link Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand Jetzt shoppen 12,00 €

Als Allan Karlsson seinen 100. Geburtstag erreicht, verschwindet er spurlos. Ganz Schweden ist in Aufruhr – und das nicht zum ersten Mal. Wie er in die historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts verwickelt war, erzählt Jonas Jonasson.

8. Der Vorleser

Auch diese faszinierende Geschichte hat es auf die Bestsellerliste geschafft. Sie handelt von einem minderjährigen Jungen, der mit seiner viel älteren Nachbarin eine Affäre anfängt – einer ehemaligen Kriegsverbrecherin des Zweiten Weltkriegs.

9. Die Physiker

Ebenfalls aus der Feder Dürrenmatts entstanden ist die Geschichte um drei Physiker (Möbius, Beutler und Ernesti), die in einer psychiatrischen Klinik aufeinandertreffen, von denen jedoch nur einer ein echter Wissenschaftler ist.

10. Die Therapie

Fitzek ist ein Meister seines Fachs. Angefangen hat seine Erfolgsgeschichte mit diesem Thriller: Darin geht es um die verschwundene Tochter eines Psychiaters. Und ein Mädchen, das in den Wahnvorstellungen einer Frau auftaucht.

11. Die Welle

In diesem Experiment möchte ein Lehrer beweisen, dass jeder Mensch faschistoides Handeln an den Tag legen kann – es müssen nur die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Doch dann gerät der Versuch außer Kontrolle.

12. Dunkelkammer

In diesem spannenden Krimi steht der Kripo-Beamte Frank Wallert vor einem Rätsel. Um die Hintergründe eines brutalen Doppelmordes zu ermitteln, stehen ihm nur zwei Beweise zur Verfügung: eine leere CD-Hülle und ein brennendes Haus.

13. Ein ganzes halbes Jahr

Affiliate Link Ein ganzes halbes Jahr Jetzt shoppen 9,99 €

15 Millionen Leser:innen verhalfen diesem Bestseller zum Erfolg: Nach einem Unfall ist Will Traynor querschnittsgelähmt und droht in Selbstmitleid zu zerfließen. Bis er die lebenslustige Louisa Clark kennenlernt und sich schlagartig alles ändert.

14. Fifty Shades of Grey: Befreite Lust (Band 3)

Affiliate Link Befreite Lust: Roman (Shades of Grey, Band 3) Jetzt shoppen 12,99 €

Der dritte Teil von "Fifty Shades of Grey" war mit Abstand der erfolgreichste. Grund dafür könnte das fulminante Finale zwischen Christian Grey und Ana Steele sein, das von Missgunst und Intrigen begleitet wird. Aber auch knisternder Leidenschaft.

15. Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe (Band 2)

Affiliate Link Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe Jetzt shoppen 15,00 €

Die Vorlieben von Christian als auch seine Vergangenheit bringen Ana dazu, sich von Christian zu trennen. Doch es kommt, wie es kommen muss: Beide landen erneut im "Spielzimmer" – und die Affäre nimmt ihren (nicht ungefährlichen) Lauf.

16. Fifty Shades of Grey: Geheimes Verlangen (Band 1)

Affiliate Link Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen Jetzt shoppen 15,00 €

Nachdem der erste Teil auf den Markt gekommen war, erlebt das Thema Bondage einen regelrechten Hype. Grund dafür war Christian Grey, ein attraktiver Unternehmer, der die Literaturstudentin Ana nach allen Künsten der Lust verführt.

17. Harry Potter und der Halbblutprinz (Band 6)

Affiliate Link Harry Potter und der Halbblutprinz Jetzt shoppen 36,99 €

Harry Potter zählt zu den absoluten Buch-Bestsellern. Am häufigsten gekauft wurde der sechste Band, in dem Voldemort zurückgekehrt ist und sich der junge Zauberer – erneut – gegen den dunklen Lord beweisen muss.

18. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Band 7)

Affiliate Link Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Jetzt shoppen

Im letzten Teil der Harry-Potter-Saga kommt es zum großen Showdown zwischen Lord Voldemort und Harry. Unterstützt wird er dabei von seinen Freunden, die ihm dabei helfen wollen, die letzten Horkruxe zu finden und zu vernichten.

19. Mach dieses Buch fertig

Affiliate Link Mach dieses Buch fertig Jetzt shoppen 12,00 €

Dieses Buch enthält keine Geschichten, es ist dafür gedacht, Geschichte zu schreiben – und zwar nach allen Regeln der (kreativen) Kunst. Toben Sie sich auf den Seiten einfach mal so richtig aus und kreieren Sie Ihr eigenes Kunstwerk.

20. Oje, ich wachse!

Dieses Buch erzählt "von den acht Sprüngen" in der mentalen Entwicklung Ihres Kindes während der ersten 14 Monate und wie Sie damit umgehen können. Es soll Eltern dabei helfen, die herausfordernde Zeit gut zu meistern.

21. Rico, Oskar und die Tieferschatten

Affiliate Link Rico, Oskar und die Tieferschatten Jetzt shoppen 6,99 €

Mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde dieser Buch-Besteller über die Abenteuer mit Rico und Oskar– ein vielfach preisgekrönter Kinderkrimi über Freundschaft, Anders-Sein und Tiefbegabung.

22. The Big Five for Life

Affiliate Link The Big Five for Life Jetzt shoppen 11,00 €

Der unzufriedene Joe trifft auf den erfolgreichen Geschäftsmann Thomas, dessen Ziel es ist, nicht nur privat, sondern auch beruflich erfüllt zu sein. Wie das am besten funktioniert, verrät er ihm mit seinen Prinzipien – den "Big Five for Life".

23. Tschick

Maiks Mutter befindet sich in einer Entzugsklinik, während sein Vater mit dessen Assistentin auf Geschäftsreise ist. Gerade als er denkt, die Ferien am elterlichen Pool allein zu verbringen, lernt er den draufgängerischen Tschick kennen.

24. Was ich an dir liebe

Affiliate Link Was ich an dir liebe Jetzt shoppen 9,99 €

Auf die Liste der beliebtesten Titel aller Zeiten geschafft hat es auch dieses Buch – das eigentlich gar keins ist. Vielmehr soll die Lektüre dazu genutzt werden, um es auszufüllen. Dabei helfen sollen tiefgründige, witzige und emotionale Fragen.

25. Weber's Grillbibel

Und auch dieses Buch beinhaltet keine spannenden Geschichten, sondern kulinarische Grill-Rezepte rund um Steaks, Burger und Fisch. Dazu passend liefert die Grillbibel hilfreiche Anleitungen und Tipps.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.