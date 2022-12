Mitte der Sechzigerjahre befand sich Andy Warhol auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens. In dieser Zeit begleitete ihn Fotograf Steve Schapiro, der ihn für eine Reportage im US-Magazin "Life" ablichtete. Doch die Geschichte wurde nie publiziert, viele von Schapiros Aufnahmen schlummerten im Archiv – bis jetzt. Knapp ein Jahr nach Schapiros Tod ist im Taschen Verlag ein Bildband erschienen, in dem rund 150 Aufnahmen zu sehen sind, die der Fotograf in den Sechzigern von Warhol fertigte. Darunter diese Aufnahme, die den Künstler 1965 in New York auf einer Party mit seiner damaligen Freundin und Muse, Model Edie Sedgwick zeigt.

