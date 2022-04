Es ist ein einmaliges Projekt: 30 Jahre lang begleitete die Fotografin Herlinde Koelbl Angela Merkel und zeigt so ihren Aufstieg von der jungen CDU-Politikerin zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht nur die Dokumentation einer Ausnahme-Karriere, sondern auch das Porträt einer Frau, die das Amt verändert hat.

Begonnen hat alles im Jahr 1991, als Merkel im Alter von 36 Jahren Bundesministerin für Frauen und Jugend wurde. Merkel kam am 17. Juli 1954 in Hamburg zur Welt, wuchs aber in der DDR auf. Nach einem Physikstudium arbeitete sie als Wissenschaftlerin in Berlin. Dort lernte sie Mitte der Achtziger ihren zweiten Ehemann, den Quantenchemiker Joachim Sauer kennen, mit dem sie seit 1998 verheiratet ist. Merkels erste Ehe mit dem Physiker Ulrich Merkel wurde 1982 geschieden, sie behielt seinen Nachnamen.

Herlinde Koelbl fotografierte Angela Merkel 30 Jahre lang

In den Wendejahren begann Angela Merkel sich politisch zu engagieren, 1990 wurde sie CDU-Mitglied. Unter Bundeskanzler Helmut Kohl machte sie rasch Karriere, wurde dafür aber als "Kohls Mädchen" belächelt. Später stellte sie sich in der Parteispenden-Affäre offen gegen den Altkanzler und wurde im April 2000 zu CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Fünf Jahre später siegte sie bei der Bundestagswahl gegen Amtsinhaber Gerhard Schröder (SPD) und blieb für 16 Jahre Bundeskanzlerin.



Herlinde Koelbl. Angela Merkel

Herlinde Koelbl Hardcover, 30 x 30 cm, 2,68 kg, 248 Seiten

50 Euro

In all den Jahrzehnten wurde Angela Merkel von der Fotografin Herlinde Koelbl begleitet. Zunächst acht Jahre für den 2002 erschienenen Bildband "Spuren der Macht. Die Verwandlung des Menschen durch das Amt." In der Langzeitstudie porträtierte und interviewte Koelbl 15 führende deutsche Politiker und Unternehmer. Merkel war am Anfang wenig begeistert von dem Projekt. "Ich habe mich dagegen aufgelehnt und mich alles andere als gefreut, wenn Sie wieder vor der Tür standen. Ich dachte: Was soll der Quatsch?", sagte die Politikerin im Gespräch mit der Fotografin.

Später habe sie das Projekt dann "interessant" gefunden. Doch nicht nur das: Es war ein tiefes Vertrauensverhältnis entstanden. Von 2006 bis 2021 traf und fotografierte Koelbl Merkel weiterhin jährlich – ohne jemanden in ihre Sitzungen einzuweihen. Entstanden ist so eine außergewöhnliche Porträtserie, die zeigt, wie sich Angela Merkel in 30 Jahren verändert hat. Zu sehen sind die Aufnahmen in einem rund 250 Seiten starken Bildband, der im Taschen Verlag erschienen ist sowie in einer aktuellen Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Herlinde Koelbl. Angela Merkel Portraits 1991-2021. Ausstellung vom 29. April 2022 bis zum 4. September 2022 im Deutschen Historischen Museum in Berlin