Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Doch am Muttertag drücken wir mal beide Augen zu und präsentieren Ihnen süße Babybilder. Zumal die kleinen Knuddel in so vielen verschiedenen Variationen daherkommen. Wenn es um Babys geht, kennt die Fantasie der Fotografin Anne Geddes keine Grenzen. Sie ersinnt zahllose Motive, wie sie die süßen kleinen Menschenskinder Inszenieren kann: Mal als Biene in einer Blume, als kleiner Knuddel in den Händen der liebenden Mutter oder noch im Bauch.



Die dabei entstehenden Bilder sind nicht jedermanns Geschmack. Nicht wenige finden Geddes' Werke rührselig und kitschig. Dennoch lässt sich nicht abstreiten, dass es die Fotografin mit ihren Neugeborenen-Bildern zu weltweiter Berühmtheit gebracht hat. Anne Geddes ist zu einer Marke geworden, deren Produktpalette weit mehr als nur Fotografien umfasst. Es gibt von ihr Poster, Puzzles, Kalender - und sogar Apps. Alles im Zeichen der putzigen Säuglinge.



Anne Geddes unterstützt Kinder

Mit ihrem Werk verbindet sie auch eine Aussage: Indem sie die Zerbrechlichkeit und Schutzbedürftigkeit betonst, weist sie darauf hin, dass jedes Kind beschützt, genährt und geliebt werden muss. Deshalb finanziert sie mit ihren Einnahmen den Geddes Philanthropic Trust, der sich dem Kampf gegen Kindesmisshandlung und Verwahrlosung widmet.



Der Bildband "Small World" bildet eine Werkschau des mehrere Jahrzehnte überdauernden Schaffens dieser ungewöhnlichen Künstlerin, das bis in die 1980er Jahre zurückgeht. Zu sehen sind viele bislang unveröffentlichte Bilder.

Geboren wurde Anne Geddes 1956 in Queensland, Australien, sie lebt im neuseeländischen Auckland. 1997 erhielt sie die lebenslange Mitgliedschaft bei den Professional Photographers of America und die Ehrenmitgliedschaft des New Zealand Institute of Professional Photographers (NZIPP). 2004 wurde sie zum Mitglied des New Zealand Order of Merit (MNZM) ernannt. Ihre Bücher sind in 84 Ländern und 24 Sprachen erschienen.

Anne Geddes: "Small World" ist im Taschen Verlag erschienen und kostet 49,99 Euro.