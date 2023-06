Die Comics von Asterix und Obelix sind seit über 60 Jahren Kult. Anlässlich der Special Olympics World Games in Berlin erscheint eine besondere Ausgabe des Bandes "Asterix bei den Olympischen Spielen".

"Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt": Mit diesen Worten beginnt traditionell jede Ausgabe eines Asterix-Comics, auch der 1968 erschienene Band "Asterix bei den Olympischen Spielen". 55 Jahre später gibt es nun anlässlich der Special Olympics World Games eine Neuauflage dieses Comics.

Das Besondere: Die Sonderausgabe von "Asterix bei den Olympischen Spielen" erscheint in leichter Sprache und in einer limitierten Auflage von 20.000 Exemplaren. Erhältlich ist der Comic für 7,99 Euro über den Webshop des Veranstalters. Zudem wird das Buch an alle teilnehmenden Athletinnen und Athleten verschenkt.

Die Sonderausgabe von "Asterix bei den Olympischen Spielen" © ASTERIX®- OBELIX®- IDEFIX® / © 2023 LES EDITIONS ALBERT RENE

"Es ist uns als Verlag eine große Ehre, in dieser Form an den Special Olympics 'teilnehmen' zu können und die wunderbare Welt von Asterix allen Menschen zugänglich machen zu dürfen", sagte Wolf Stegmaier, Verlagsleiter der Egmont Verlagsgesellschaften. Die Comic-Abenteuer von Asterix und Obelix erscheinen im deutschsprachigen Raum bei Egmont Ehapa Media.

Asterix und Obelix reisen zu den Olympischen Spielen nach Athen

Die Geschichte der Sonderausgabe ist dieselbe wie im Original: Es geht um die Olympischen Spiele in Athen, an denen Asterix und Obelix als Gallier nicht teilnehmen dürfen. Die beiden finden trotzdem einen Weg, um anzutreten und sich mit dem römischen Legionär Claudius Musculus zu messen. Die Sprechblasen in dem Comic besitzen aber eine einfachere Satzstruktur und weniger Fremdwörter. Statt von "Piratengaleere" ist nun beispielsweise von einem "Piratenschiff" die Rede, das Wort "Sesterze" wird durch "Münzen" ersetzt, aus "Gelage" wird "Festmahl". Die Zeichnungen stammen von Albert Uderzo, der gemeinsam mit Autor René Goscinny seit Ende der Fünfziger legendäre Asterix-Abenteuer schuf.

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten an. Die Veranstaltung findet vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt.