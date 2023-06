von Matthias Schmidt Im Oktober erscheint der Asterix-Band Nummer 40 "Die weiße Iris". Zum Jubiläum wurde ein neuer Autor angeheuert, der französische Comic-Künstler Fabrice Caro, genannt Fabcaro. Ein Gespräch über blasse Helden, Selbstoptimierung und das Dorfleben.

Herr Caro, seien Sie ehrlich: Der neue Asterix erscheint zwar erst im Oktober, aber Sie sind längst fertig damit?

Ich bin tatsächlich schon lange fertig mit meinen Dialogen und Szenen. Aber bis der Band endgültig in Druck geht, gibt es immer noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Korrekturen, Anpassungen und so weiter.

Die Handlung ist leider immer noch streng geheim. Angeblich geht es aber um Themen wie Achtsamkeit und Selbstoptimierung.

Ja, in Frankreich wird das gerade viel debattiert. Asterix war jedoch schon immer eine Serie, in der moderne Aspekte aufgegriffen wurden. Bei "Obelix GmbH & Co. KG" ging es um Kapitalismus. In der "Trabantenstadt" um Bauwut und Immobilienwahnsinn. Und nun ziehen eben diese Themen ins Dorf ein.