Die promovierte Politikwissenschaftlerin Emilia Roig, 39, ist Gründerin und Direktorin des Center for Intersectional Justice (CIJ) in Berlin und eine prominente Stimme in Talkshows, auf Podien sowie bei Instagram

von Katharina Brenner-Meyer Die französische Autorin Emilia Roig möchte die Ehe abschaffen und hat darüber ein Buch geschrieben. Ein Gespräch über Ehegattensplitting, Care-Arbeit und alternative Formen des Zusammenlebens.

Frau Roig, Ihr Sohn ist acht. Angenommen, er wäre erwachsen und würde verkünden: Mama, ich werde heiraten. Wie würden Sie reagieren?

Ich würde sagen: Wenn du die Person liebst und meinst, es ist das Richtige für dich, dann freue ich mich für dich: Glückwunsch, mein Sohn! Ob er eine Frau oder einen Mann heiraten wird, würde einen Unterschied machen.

Warum?

In heterosexuellen Beziehungen spielt das Patriarchat eine große Rolle. Die Unterdrückung auf gesellschaftlicher Ebene findet sich auch in intimen Beziehungen wieder. Zum Beispiel darin, dass die Frau weniger verdient. In gleichgeschlechtlichen Beziehungen drohen zwar, diese Rollen reproduziert zu werden, aber die Gefahr ist nicht so groß.