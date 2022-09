Die Dokumente, die zwischen den Buchseiten zurückgelassen werden, reichten von geheimnisvoll bis banal, erklärt Kuratorin Sharon McKellar von der Oakland Public Library in Kalifornien

Das ungewöhnliche Hobby einer US-amerikanischen Bibliothekarin wird in Kalifornien in einer Lesezeichen-Ausstellung gezeigt. Eine Frau fand dadurch sogar ihre verloren geglaubten Kinderfotos wieder.

Jahrelang sammelte eine US-Bibliothekarin Dinge, die sie zwischen den Seiten ausgeliehener Titel entdeckte. Seit kurzem nun sind alle die Kuriositäten, die Sharon McKellar zusammentrug, für Besucher der Oakland Public Library im US-Bundesstaat Kalifornien in einer Sonderausstellung zugänglich.

Die Kuratorin von "Found in a Library Book“ (zu deutsch etwa: "Entdeckt in einem Bücherei-Buch") beschreibt ihre Motivation in einem Interview mit dem Nachrichten-Portal Euronews: "Ich wollte etwas mitteilen, das für mich wirklich interessant war und von dem ich dachte, dass es auch für andere interessant sein würde“. Die Dokumente, die zwischen den Buchseiten zurückgelassen werden, reichten von geheimnisvoll bis banal. Zu finden waren Lesezeichen voller Kinderkunst, Weihnachtsschnappschüsse, Familienfotos, To-do-Listen oder auch geschriebene, aber nie abgeschickte Briefe von Verliebten.

"Learning to cook", also mit dem Titel Kochen lernen, wurde dieser Fund betitelt. Der oder die Lesende interessierte sich ganz offenbar für Rezepte – hauptsächlich für Süßspeisen und bemerkte am Ende noch das Wort Caviar, für das sich jedoch keine Seitenangabe findet.

Frau aus Kalifornien findet ihre Kindheitsfotos wieder

Jedes einzelne Relikt stelle eine Momentaufnahme des Lebens der Person dar, die es hinterlassen habe, ergänzt McKellar und fährt fort: "Es gibt einige Notizen und Briefe, die sich sehr unvollendet anfühlen. Bei denen man wirklich wissen möchte, was als nächstes passiert ist." Um das Jahr 2012 herum begann sie mit dem Sammeln der Lesezeichen und bloggt seit mehreren Jahren darüber. Einige Briefe seien nachdenklich, darunter einer, der seinem anonymen Empfänger für "alles“ dankt und fortführt: "Wir neigen dazu, uns zu streiten. Ich arbeite daran, das zu stoppen."

Die Einblicke in das Leben, das zwischen den Seiten eines Buches gelebt und aufbewahrt wird, sind für McKellar etwas Besonderes. Darunter ein Backstage-Pass von Public Enemy, Konzerttickets, ein Aufkleber der Fußball-EM 2012, Telefonkarten und eine Flugzeug-Bordkarte.

Eine besondere Anekdote hat mit einem Weihnachtsfoto zweier Kinder zu tun, die einstmals auf dem Schoß des Weihnachtsmannes saßen, wie die Bibliothek auf ihrem Instagram-Account verkündete: Nachdem eine Frau das Foto auf Instagram und der Website entdeckt hatte, erkannte sie sich selbst als das darauf abgebildete Kind wieder. Schließlich konnte die Bibliothek ihr im Anschluss ihre vor langer Zeit verlorenen gegangenen Kindheitsfotos zurückgeben.

Die Ausstellung "Found in a Library Book“ findet noch bis zum 2. Dezember 2022 in der Oakland Public Library statt.

