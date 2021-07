Am 4. August 1962 starb Schauspielerin Marilyn Monroe im Alter von nur 36 Jahren. Die Amerikanerin wurde leblos in ihrem Haus in Los Angeles gefunden. Die genauen Umstände ihres Todes sind bis heute nicht geklärt. Doch bereits in den Monaten zuvor hatte Monroe mit Depressionen und Schlaflosigkeit zu kämpfen, schluckte regelmäßig Tabletten und trank zu viel Alkohol. Von Problemen überschattet waren deshalb auch die Dreharbeiten für ihren letzten Film "Something's Got to Give", die im Frühjahr 1962 begannen und nach Monroes Tod nicht beendet werden konnten.

