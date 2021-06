Den Beatles gelang Mitte der Sechziger, was bis heute nur wenige britische Band geschafft haben: Der musikalische Durchbruch in den USA. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten brachte das Traditionslabel Capital Records die Single "I Want to Hold Your Hand" heraus, die im Januar 1964 die Spitze der US-Charts erklomm. Das Foto von Paul McCartney beim Rasieren schoss Harry Benson im Februar 1964 vor der Ankunft der Beatles in New York.

Mehr