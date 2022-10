Jedes Jahr kurz vor der Oscar-Verleihung veröffentlicht das US-Magazin "Vanity Fair" seine sogenannte "Hollywood Issue". Es ist eine Hommage an die aktuell angesagtesten Stars und Kreativen der Filmbranche, den anders als sonst ziert nicht nur ein Prominenter das Cover, sondern gleich eine ganze Gruppe. Die Idee dazu wurde 1995 geboren und jahrelang gab es nur eine Fotografin, die diese Art der Inszenierung perfektionierte: Annie Leibovitz.

Die Amerikanerin begann ihre Karriere in den Siebzigern als Reportage-Fotografin beim Magazin "Rolling Stone". Weltweit bekannt geworden ist sie vor allem mit ihren Porträts namhafter Stars aus der Unterhaltungsbranche. Leibovitz schuf im Laufe ihre Karriere Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, etwa Schauspielerin Demi Moore, die 1991 nackt und schwanger posierte. Oder Schauspielerin Whoopi Goldberg wie sie 1984 in einer Wanne mit Milch badete. Beide Aufnahmen erschienen in der "Vanity Fair", Leibovitz gehörte 1981 zu den Gründungsmitgliedern der heutigen US-Ausgabe.

Bereits 2014 brachte der Taschen Verlag einen gigantischen Bildband mit ihren Arbeiten auf den Markt. Das Buch im Sumo-Format (69 x 50 cm) war unfassbare 26 Kilogramm schwer und auf 10.000 Exemplare begrenzt. Nun gibt es das Werk in einer unlimitierten Variante, die in jedes Bücherregal passt. Von der Faszination geht nichts verloren. Über 500 Seiten füllen die Fotografien von Annie Leibovitz – und alle wichtigen Protagonisten der vergangenen Jahrzehnte sind darauf zu finden. Es ist eine beeindruckende fotografische Reise durch die Kulturgeschichte, von den Siebzigern bis ins Jahr 2012.

Annie Leibovitz "SUMO" ist im Taschen Verlag erhältlich und kostet 125€