Die Kamera war im Leben von June und Helmut Newton ein steter Begleiter. Als sie sich 1947 in Australien kennenlernten, betrieb er ein Fotostudio in Melbourne und sie arbeitete als Schauspielerin. Für Fotoaufnahmen suchte Helmut Newton per Anzeige ein Modell, June meldete sich, bekam den Job – und wurde ein Jahr später seine Ehefrau. Es war der Beginn einer faszinierenden Beziehung, die bis zu Helmut Newtons Tod im Jahr 2004 hielt.

Unter dem Pseudonym Alice Springs machte June Newton ab den Siebzigern wie ihr Mann Karriere als Fotografin. Beide lichteten die größten Stars ihrer Zeit ab. Etliche dieser Aufnahmen sammelt der Bildband "us and them", der jetzt in einer erweiterten Neuauflage erschienen ist. Das Buch zeigt zudem zahlreiche Fotos, die Helmut und June Newton im Laufe der Jahrzehnte von sich selbst gemacht haben – bei der Arbeit, in ihrer Wohnung, im Urlaub. Mal fotografierten sie sich gegenseitig, mal entstanden die Bilder per Selbstauslöser. Es ist das fotografische Tagebuch eines Paares, das die Fotografie-Szene nachhaltig geprägt hat.

Taschen Verlag, Helmut Newton & Alice Springs, "us and them", Matthias Harder, Hardcover, 14 x 19.5 cm, 0,40 kg, 192 Seiten, 15 Euro, www.taschen.com