Als "The Boss" füllt er heute die größten Konzerthallen. Angefangen hat die Karriere von Bruce Springsteen und seiner E Street Band in den Siebzigern. Mit dem Album "Born to Run" gelang 1975 der kommerzielle Durchbruch. Drei Jahre dauerte es, bis Springsteen mit "Darkness on the Edge of Town" eine neue Platte vorlegte. Die Zeit dazwischen war überschattet vom Rechtsstreit mit seinem damaligen Manager Mike Appel. Mit "Darkness on the Edge of Town" wollte Springsteen beweisen, dass er kein One-Hit-Wonder ist, für das ihn die Presse damals hielt.

Im Herbst 1977 begannen die Arbeiten an dem Album – begleitet wurden Springsteen und seine Bandkollegen von der US-Fotografin Lynn Goldsmith. "Sie war einfach eine bezaubernde Erscheinung, die eines Abends im Studio auftauchte und die Band fotografierte", schreibt Springsteen in einem Bildband, der jetzt im Taschen Verlag erschienen ist.

Das Buch beinhaltet Hunderte von Bildern, die Goldsmith während des Entstehungsprozesses von "Darkness on the Edge of Town" und bei der anschließenden Tour gemacht hat. "Diese Fotos bleiben als Dokumente eines Augenblicks, in dem ich wirklich um mein Leben spielte, Abend für Abend, ohne je weiter darüber nachzudenken", so Springsteen.

Lynn Goldsmith. "Bruce Springsteen & The E Street Band" ist im Taschen Verlag erschienen und kostet 600 Euro.