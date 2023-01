Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckung vor. Diese Woche ist Westermann mit Autor Thomas Hürlimann im Diamantenfieber. Christine Westermann

Kann es sein, dass Lesen manchmal einfach nur ein großes Vergnügen ist? Weil man sehr schnell spürt, wie viel Spaß es dem Autor macht, sich komplett schräge Figuren auszudenken. In dem Roman "Der Rote Diamant" leben solche Figuren in einem katholischen Klosterinternat hoch in den Schweizer Bergen, Maria zum Schnee. Der Name ist Programm, auf 320 Seiten schneit es schier ununterbrochen.