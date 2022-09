Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann stellt hier alle zwei Wochen ihren Buchtipp vor. Dieses Mal: Sara Mesas preisgekrönter Roman "Eine Liebe". Christine Westermann

Das Ende muss an den Anfang, habe ich beschlossen. Weil es den Leser sonst ratlos zurücklässt. Bei mir war es jedenfalls so. Gerade wollte ich mich noch einmal reinkuscheln in diese gute Geschichte, da werde ich ziemlich unsanft von der Bettkante geschubst.