Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann stellt hier alle zwei Wochen ihren Buchtipp vor. Dieses Mal: Daniela Dröschers "Lügen über meine Mutter".

Ein rechter Scheißdreck war’s! Altmodisch bis provinziell war’s!" – Diesen Ausruf von Monaco Franze hat die Autorin Daniela Dröscher ihrem Buch vorangestellt. Sie erzählt darin die Geschichte ihrer Kindheit in einem kleinen Nest im Hunsrück Anfang der 80er-Jahre. Am Ende, nach 441 Seiten, weiß man, warum diese Sätze am Anfang stehen. 441 Seiten Szenen einer Ehe, wie sie trauriger und dennoch mutmachender kaum sein können.

Daniela Dröscher erzählt viel, aber nicht alles. Sie hält nach jedem Kapitel inne, fragt ihre Mutter, will wissen, ob es so war, wie sie, die Tochter, sich erinnert. Sie fügt hinzu, sie lässt weg. Sie will die Geschichte ihrer Mutter so erzählen, dass sie geschützt bleibt. Was ihr auf jeder Seite gelingt.