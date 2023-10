Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter und romantische Stimmung. Er verdrängt auch sommerliche Lektüren und schafft Platz für Neues. Folgende Bücher lohnen sich für den Herbst 2023.

Wenn die Bücher für den Sommer gelesen sind und sich die Stimmung von actiongeladen zu romantisch verändert, darf neue Lektüre her. Die Buchtrends für den Herbst 2023 sind daher etwas nachdenklicher als die Tipps für den Sommer. Aber auch Krimis oder Thriller passen gut zur etwas gedeckteren Jahreszeit.

1. Buchtipp: "Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte" von Axel Hacke

Affiliate Link Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte Jetzt shoppen 20,00 €

Der Herbst macht uns nachdenklicher – was unter anderem daran liegen könnte, dass wir an regnerischen Tagen und der früher untergehenden Sonne mehr Zeit mit uns selbst daheim verbringen. Um die gute Laune dabei nicht zu verlieren, kann sich das Buch von Axel Hacke lohnen. Der Autor hat einen plauderhaften Erzählstil, der unterhält, aber auch zum Nachdenken bringt. Den Ernst des Lebens ab und zu beiseite legen und Lachen und Heiterkeit einziehen lassen: Dazu versucht das Buch anzuleiten.

2. Buchtipp: "Der Affe mit der Gießkanne – Buddhistische Geschichten in 52 Wochen" von Michael Steinwand

Affiliate Link Der Affe mit der Gießkanne – Buddhistische Geschichten in 52 Wochen Jetzt shoppen 19,99 €

Jede:r sollte sich ab und zu die Zeit nehmen, um das eigene Leben zu reflektieren. Dabei können Bücher eine tolle und hilfreiche Stütze und Inspiration sein. Unter anderem etwa das Buch "Der Affe mit der Gießkanne – Buddhistische Geschichten in 52 Wochen". Darin sind Lebensweisheiten und Denkanstöße sowie anregende Reflexionsfragen und Wochenimpulse zu finden, die zu Achtsamkeit, Selbstreflexion und Glück im Alltag anregen sollen. Viele Leser:innen werden sich in den Geschichten wiederfinden und können regnerische Tage zum Nachdenken nutzen. Was das Ganze allerdings mit einem Affen und einer Gießkanne zu tun hat, müssen Sie schon selbst herausfinden.

3. Buchtipp: "Liebste Tochter – Du lügst so gut wie ich" von Claire Douglas

Affiliate Link Liebste Tochter – Du lügst so gut wie ich: Thriller Jetzt shoppen 12,99 €

Nach den Erfolgen der Bücher "Beste Freundin" und "Schönes Mädchen" hat Bestsellerautorin Claire Douglas das nächste Must-read herausgebracht. In "Liebste Tochter" lesen Sie von Saffy und ihrem schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter Lorna. Ein grausiger Fund führt die beiden Frauen wieder zusammen: Auf dem alten Anwesen der Familie werden die Leichen zweier Menschen entdeckt und das dunkelste Geheimnis der Familie könnte ans Licht kommen. Das Buch wird in zahlreichen Kritiken als spannend und komplexe Geschichte beschrieben und landet damit auf unserer Leseliste der Bücher für den Herbst 2023.

4. Buchtipp: "Schwarzsehen für Anfänger" von Cecilia Klang

Affiliate Link Schwarzsehen für Anfänger Jetzt shoppen 24,00 €

Als "ein großartiges Buch! Voller Wärme, Witz und Zuversicht, dass auch die kleinen Dinge in unserer großen Welt einen Unterschied machen können", beschreibt es etwa Jonas Jonasson. Und tatsächlich zeigt der Roman "Schwarzsehen für Anfänger", dass das Leben nicht vorbei ist, auch wenn Job, Beziehung und Träume in die Brüche gehen. Besonders in der dunkleren Jahreszeit ist es für viele hilfreich, positive Geschichten zu lesen. Da kommt die Story von Tommy, der mithilfe seiner Freunde und einer Opernsängerin seine Musikkarriere wieder ankurbeln will, genau recht.

5. Buchtipp: "Be Useful" von Arnold Schwarzenegger

Affiliate Link Be Useful: Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben Jetzt shoppen 25,00 €

Weniger komplex oder tiefgründig als die anderen Empfehlungen, aber auch das Lesen wert ist das neue Buch von Arnold Schwarzenegger. In "Be Useful" gibt der Terminator ziemlich simple, aber durchaus wichtige und sinnvolle Tipps, wie man das eigene Leben nützlicher gestalten kann. Seine sieben Erfolgstipps, die ihm selbst geholfen haben sollen, um Karriere zu machen, lauten etwa: "Schließ deinen Mund, öffne deinen Geist." Klingt noch etwas abstrakt, wird aber im Buch verständlich und in sympathischer und authentischer Schwarzenegger-Manier erklärt. Die Fans des Hollywoodstars sind begeistert vom Buch – und es ist definitiv motivierend, bringt gute Laune und lenkt vom schlechten Wetter ab.

Tipp: Weitere Buchempfehlungen finden Sie übrigens auf unserer Themenseite.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.