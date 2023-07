Auf das Strandtuch, fertig, los! Der stern hat 24 Prominente gefragt, welche Bücher sie im Sommer lesen: Krimis, Klassiker – und was zum Lachen. Protokolle: Kester Schlenz, Matthias Schmidt, Bernd Teichmann, David Baum, Jana Felgenhauer, Anika Geisler, Frank Hellmann, Stephan Seiler, Cathrin Wissmann, Denise Wachter

Ein Platz an der Sonne, ein Fleck Rasen oder Strand, dazu ein gutes Buch – so lässt sich der Sommer verbringen. Bevor man Koffer oder Strandtasche packt, steht aber noch die Frage: Welches Buch soll in das Gepäck? Ein schwerer Klassiker? Etwas Romantisches? Ein Buch, mit dem man sich am Strand sehen lassen kann? Wir haben die schwierige Frage an dieser Stelle ausgelagert: Die Redaktion hat 24 Prominente um Tipps gebeten, welche Lektüre sie für den Sommer empfehlen. Moderator Marco Schreyl verriet uns seinen Buch-Liebling vom Urlaub auf Rügen aus, Komikerin Maren Kroymann nahm sich am Rande eines Drehs Zeit und Tim Raue ließ sich vom stern sogar auf dem Wasser befragen. Wir wünschen viel Spaß mit der Sommerlektüre!

"Mimik" von Sebastian Fitzek

Droemer Verlag, 384 Seiten © Montage/stern

Lena Lattwein

Fußballnationalspielerin

Bücher von Sebastian Fitzek mag ich besonders gern. Gerade habe ich "Mimik" gelesen. Das hat mich gefesselt. Man kommt kaum von der Lektüre los, weil man beim Lesen denkt, dass man selbst Teil der Handlung ist. In der Geschichte geht es um Hannah Herbst, eine auf die geheimen Signale des Körpers spezialisierte Mimik-Resonanz-Expertin. Herbst hat mit den Folgen eines Gedächtnisverlustes zu kämpfen und soll zugleich einen Familienmord aufklären. Ein Ding der Unmöglichkeit, denkt man zunächst. Aber dann kommt die Geschichte richtig ins Rollen. Für Spannung sorgen die überraschenden Wendungen, die diesen Psycho-Thriller meiner Meinung nach auszeichnen. Ich lese oft vor dem Einschlafen. Einige Mitspielerinnen schauen Fernsehen, ich vertiefe mich in ein Buch.