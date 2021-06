Wir konsumieren Kultur digital, streamen Musik, schauen Filme oder lesen online Bücher. Virtuelle Bibliotheken verfügen über Tausende Werke und passen trotzdem in jede Hosentasche. Das sind die beliebtesten digitalen Angebote.

Sie sind neugierig und auf der Suche nach einer Option Bücher online zu lesen? Dafür eignen sich digitale Bibliotheken und eReader. Die praktischen Geräte können Tausende Bücher speichern, sodass Sie eine große Auswahl Ihrer Lieblingsbücher einfach online lesen können. Erfahren Sie hier, welche Anbieter und Geräte es gibt.

Die besten E-Reader-Deals am Amazon Prime Day

Affiliate Link -35% Kindle Paperwhite, 8 GB Jetzt shoppen 89,99 € 139,99 €

36% Rabatt: Kindle Paperwhite wasserfest | 89,99 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% Kindle Kids Edition Jetzt shoppen 54,99 € 109,99 €

50% Rabatt: Kindle Kids Edition | 54,99 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -24% Tolino Shine 3 Jetzt shoppen 89,00 € 117,00 €

24% Rabatt: Tolino Shine 3 | 89,00 Euro statt 117,00 Euro. Hier geht's zum Deal.

Sind Sie noch kein Prime-Kunde, spendiert Ihnen Amazon eine kostenlose Probemitgliedschaft für 30 Tage (danach 7,99 Euro pro Monat). Die besten Angebote aus allen Kategorien finden Sie im Deals-Ticker.

Bücher online lesen

Sie brauchen nicht viel, um digitale Bibliotheken nutzen zu können. Zuerst entscheiden Sie sich für einen eReader. Die größte Auswahl finden Sie bei den beiden beliebtesten Anbietern Kindle und tolino. Modelle von Kindle sind nur in Kombination mit Amazon zu nutzen, die Modelle von tolino hingegen mit verschiedenen Anbietern digitaler Literatur. Sie benötigen für das digitale Lesen keinen Computer. Der eReader reicht aus, denn Sie verknüpfen das Gerät mit einer Online-Bibliothek. Auf diese virtuellen Bücherregale haben sie jederzeit Zugriff. So können Sie sich 365 Tage im Jahr beinahe jedes Buch herunterladen, das Sie gerne lesen wollen. Die meisten eReader haben einen großen Speicher und so haben Sie Ihre Lieblingsbücher immer parat. Das handliche Format der eReader passt in jede Tasche und die Akkulaufzeiten der Geräte reichen bis zu mehreren Wochen.

Affiliate Link -37% Kindle mit integriertem Frontlicht Jetzt shoppen 49,99 € 79,99 €

Relevante Kaufkriterien

Faktoren wie Akkulaufzeit und Displaygröße beeinflussen den Lese-Komfort. Besonders angenehm sind eReader, die das natürliche Licht so reflektieren, wie es Bücher auch tun. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsverhalten. Wer viel liest, muss natürlich schneller wieder aufladen. Die Angaben der Hersteller geben nur durchschnittliche Richtwerte an. Achten Sie deshalb vor dem Kauf auf diese Kriterien:

Akkulaufzeit

Speicherkapazität

Displaygröße

Drahtlose Verbindung

Beleuchtung

Wasserfestigkeit

Kindle

Der Kindle ist ein eReader aus dem Hause Amazon. Die digitale Bibliothek gibt es beim Kindle direkt dazu. Das ist praktisch, sorgt aber auch dafür, dass Sie die Kindle-Modelle nur in Kombination mit einer Amazon Mitgliedschaft nutzen können. Anders, als der eReader von tolino, setzt Kindle auf ein geschlossenes System. Zusätzlich bietet Amazon eine Kindle-App für Android und IOS Geräte an. Das bedeutet, wenn sie beispielsweise ein iPad besitzen, können Sie sich die Kindle-App installieren und auch dort auf Ihre Kindle eBooks zugreifen.

Kindle-Modelle im Vergleich

Amazon hat verschiedene Kindle im Angebot. Hier erfahren Sie, welche eReader es aktuell gibt und was sie können. Alle Modelle sind mit Amazon verknüpft. So können Sie bei Amazon, neben Taschenbüchern und gebundenen Ausgaben, auch die Variante Kindle wählen und das Buch direkt auf Ihren eReader herunterladen.

Außerdem gibt es die Kindle Unlimited Mitgliedschaft. Sie können aus über 1 Million Kindle eBooks und mehr als 2.000 Hörbüchern wählen. Eine Mitgliedschaft kostet aktuell 9,99 Euro pro Monat und der Service kann jederzeit gekündigt werden.

1. Kindle

Affiliate Link -37% Kindle mit integriertem Frontlicht Jetzt shoppen 49,99 € 79,99 €

Der Kindle existiert bereits in der 10. Generation und ist der günstigste eReader der Reihe. So eignet er sich ideal für Einsteiger, die das digitale Lesen für sich ausprobieren möchten. Beachten Sie, dass das Gerät nicht wasserfest ist und sich zum Beispiel nicht für den Gebrauch in der Badewanne eignet.

Technische Daten im Überblick

Akkulaufzeit: bis zu vier Wochen

Speicherkapazität: 4 GB

Displaygröße: 6 Zoll (15 Zentimeter)

Drahtlose Verbindung: WLAN

Beleuchtung: Ja

Wasserfest: Nein

2. Kindle Paperwhite

Affiliate Link -41% Kindle Paperwhite, wasserfest, 6 Zoll, großes hochauflösendes Display Jetzt shoppen 69,99 € 119,99 €

Den Namen hat der Kindle Paperwhite seinem leichten Gewicht und schlanken Design zu verdanken. Der eReader ist für jeden etwas, der gerne mit leichtem Gepäck unterwegs ist. Im Vergleich zum Kindle können Sie zwischen einer Speicherkapazität von acht GB und 32 GB wählen. Außerdem ist der Kindle Paperwhite wasserdicht und eignet sich ideal für den Urlaub am Meer.

Technische Daten im Überblick

Akkulaufzeit: bis zu sechs Wochen

Speicherkapazität: 8 oder 32 GB

Displaygröße: 6 Zoll (15 Zentimeter)

Drahtlose Verbindung: WLAN und LTE

Beleuchtung: Ja

Wasserfest: Ja

3. Kindle Oasis

Affiliate Link Der neue Kindle Oasis, Leselicht mit verstellbarer Farbtemperatur, wasserfest Jetzt shoppen 229,99 €

Amazons innovativster eReader heißt Kindle Oasis. Er unterscheidet sich hinsichtlich Preis und Ausstattung von den beiden anderen Modellen. So verfügt der eReader über ein größeres Display von sieben Zoll (17 Zentimeter) und ein ergonomisches Design. Die verstellbare Farbtemperatur soll für angenehmes Lesen sorgen. Zusätzlich gibt es Umblätter-Tasten und der Kindle Oasis ist wasserfest.

Technische Daten im Überblick

Akkulaufzeit: bis zu vier Wochen

Speicherkapazität: 8 oder 32 GB

Displaygröße: 7 Zoll (17 Zentimeter)

Drahtlose Verbindung: WLAN und LTE

Beleuchtung: Ja

Wasserfest: Ja

tolino

tolino bezeichnet sich selbst als "Die eReading Marke der deutschen Buchhändler" und hat damit den Anspruch unterschiedliche Anbieter auf einem Gerät, dem tolino, zu vereinen. Den eReader können Sie mit unterschiedlichen digitalen Bibliotheken verbinden, denn tolino überlässt es Ihnen, bei welchem Buchhändler Sie ihre eBooks gerne kaufen. Das macht die Geräte zu einer flexiblen Option, um Bücher online zu lesen.

tolino-Modelle im Vergleich

Aktuell hat der Anbieter vier Modelle im Sortiment. Hier sehen sie, welche das sind und was sie auszeichnet. Es gibt zahlreiche Buchhändler, darunter Thalia oder Hugendubel, die mit tolino kooperieren. Das ermöglicht Ihnen auf verschiedene Sortimente zugreifen zu können und trotzdem nur ein Gerät zu nutzen. Der eBook Shop ist dabei automatisch auf den tolino-Geräten installiert. Sie müssen sich einmalig ein Benutzerkonto anlegen. Als tolino-Nutzer bekommen Sie 25 GB Speicher für eBooks in der tolino-Cloud dazu und können eine praktische Wörterbuchfunktion nutzen.

1. tolino page 2

Affiliate Link -25% Tolino Page 2 - Elektronisches Lesegerät, Schwarz Jetzt shoppen 59,00 € 79,00 €

Der tolino page 2 soll laut Hersteller circa 6000 eBooks speichern können. Zusätzlicher Platz (25 GB) steht Ihnen in der tolino Cloud zur Verfügung. Laden Sie Ihre eBooks also bequem von unterwegs. Die Wörterbuchfunktion, Übersetzungsfunktion und Schnellblättern- Funktion gibt es inklusive.

Technische Daten im Überblick

Akkulaufzeit: mehrere Wochen

Speicherkapazität: 6.000 eBooks

Displaygröße: 6 Zoll

Drahtlose Verbindung: WLAN

Beleuchtung: Nein

Wasserfest: Nein

2. tolino shine 3

Affiliate Link -24% Tolino Shine 3 eBook-Reader Jetzt shoppen 89,00 € 117,00 €

Im Vergleich zum tolino page hat der tolino shine 3 mehr Speichervolumen (acht GB), eine höhere Bildschirmauflösung und ein integriertes Leselicht. Die neue Display-Generation soll für eine kontrastreichere, schärfere Darstellung sorgen. Dank individueller Farbtemperatur und Leselicht können Sie den eReader an Ihre Wünsche und jede Tages- und Nachtzeit anpassen.

Technische Daten im Überblick

Akkulaufzeit: mehrere Wochen

Speicherkapazität: 6.000 eBooks

Displaygröße: 6 Zoll

Drahtlose Verbindung: WLAN

Beleuchtung: Ja

Wasserfest: Nein

3. tolino vision 5

Affiliate Link Tolino Vision 5 Marke Tolino Jetzt shoppen 179,00 €

Den tolino vision 5 können Sie sogar mit in die Badewanne nehmen, denn er ist wasserfest. Das eingebaute smartlight passt sich den Lichtverhältnissen automatisch an und wechselt von kühlem Licht am Morgen zu wärmeren Licht am Abend. Die neue Funktion tap2flip soll für entspannteres Lesen sorgen, indem Sie mit nur einem Fingertipp auf die Geräterückseite umblättern können.

Technische Daten im Überblick

Akkulaufzeit: mehrere Wochen

Speicherkapazität: 6.000 eBooks

Displaygröße: 7 Zoll

Drahtlose Verbindung: WLAN

Beleuchtung: Ja

Wasserfest: Ja

4. tolino epos 2

Affiliate Link Tolino Epos 2 eBook Reader Jetzt shoppen 279,00 €

Der tolino epos 2 verfügt über ein größeres Display als die anderen Modelle und ist besonders leicht. So bekommen Sie mit acht Zoll eine große Lesefläche. Das integrierte Leselicht smartlight passt sich auch bei diesem tolino den Tages- und Nachtzeiten automatisch an. Wie der tolino vision 5, ist auch der tolino epos 2 wasserfest und eignet sich ideal für Badewanne oder Urlaub am Meer.

Technische Daten im Überblick

Akkulaufzeit: mehrere Wochen

Speicherkapazität: 6.000 eBooks

Displaygröße: 8 Zoll

Drahtlose Verbindung: WLAN

Beleuchtung: Ja

Wasserfest: Ja

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.