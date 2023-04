Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckung vor. Dieses Mal: das bewegende Familiendrama "Brüderchen" von Clara Dupont-Monod. Christine Westermann

Wie soll das gehen? Diesen Roman, habe ich mir beim Lesen von "Brüderchen" gedacht, musst du mit allem, was du hast, empfehlen. Was ich habe: Leidenschaft und Begeisterung. Und das vage Gefühl, so wird es nicht funktionieren. Eine laute Werbetrommel zu rühren für eine so zarte, zerbrechliche Familiengeschichte, wie sie in "Brüderchen" beschrieben wird? Die dennoch mit einer solchen emotionalen Kraft daherkommt, dass mir vielleicht sogar die richtigen Worte fehlen könnten?

Irgendwo in einem kleinen Ort mitten in den französischen Cevennen wird ein kleiner Junge in eine glückliche Familie hineingeboren. Vater, Mutter, zwei Kinder, der Sohn neun, seine Schwester sieben.