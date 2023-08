Christine Westermann liest diese Woche "Bei euch ist es immer so unheimlich still" von Alena Schröder

von Christine Westermann Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckungen vor – diese Woche die Mutter-Tochter-Geschichte "Bei euch ist es immer so unheimlich still" von Alena Schröder.–

Fleischwurst oder Tilsiter, das ist am Ende die Frage. Ich würde beides nehmen. Silvia, die junge Frau, die im Mittelpunkt des neuen Romans von Alena Schröder steht, macht das auch. Entscheidet sich bei den Schnittchen, die ihr die Mutter anbietet, für beides. In ihrer Antwort könnte man versuchen, einen tieferen Sinn zu finden.

Wurst und Käse als Metapher dafür, dass im Leben manchmal beides geht. Dass man sich nicht ständig für oder gegen etwas entscheiden muss. Gegen das Leben in einer Berliner WG und für die Rückkehr zur Mutter, die in einer kleinen Stadt in Süddeutschland lebt und die Tochter aus Berlin 18 Jahre nicht gesehen hat. Es geht, wie man in diesem klug und gut erzählten Roman sehen wird, durchaus beides.