Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckung vor. Diese Woche: Christian Zaschkes Anekdoten aus dem amerikanischen Großstadtdschungel. Christine Westermann

Wenn es sich in seiner Seele wie November anfühlt, dann fährt er an die Südspitze von Manhattan, schaut auf den Hudson River und hinüber zur Freiheitsstatue. Das funktioniert immer, sein Herz wird weit und das Gemüt heiter. Jeden Tag, an dem es nicht regnet, sitzt er auf seinem bescheidenen Balkon im 17. Stock, kann sich nicht sattsehen an den unterschiedlichen Blautönen des New Yorker Himmels, mag besonders "erhabenes Schlumpfblau".