von Christine Westermann Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckungen vor. Diese Woche geht es um "Mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen" von Dirk Stermann.

Wenn er sich mittwochs gegen elf mit Erika im Hotel Imperial in Wien trifft, trinkt sie einen kleinen Braunen, und er muss unweigerlich an den Witz denken, in dem ein Nazi im Kaffeehaus zum Kellner sagt: Ein kleiner Brauner. Und der Kellner antwortet: Das seh ich, aber was wollen Sie trinken?

Mit jüdischen Witzen kennt sich Dirk Stermann aus, seit er Erika Freeman kennt. Wenn sie sich sehen, haut sie gut gelaunt mindestens einen raus. Erika Freeman, die Jüdin aus New York, hat den Autor in einer österreichischen Talkshow kennengelernt, die Stermann moderiert. Sie ist 96, er fast 60, aber im Kopf ist sie "soviel jünger als er". Die alte Dame verzaubert an diesem Abend im Fernsehen mit "ihrem Witz und ihrer Weisheit ein ganzes Land".