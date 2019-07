Cornelia Funke zählt nicht nur zu den bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren, sondern auch zu den international erfolgreichsten: Mit 20 Millionen verkauften Büchern, die in 37 Sprachen übersetzt wurde, hat die deutsche Geschichtenerzählerin ihr eigenes Roman-Imperium aufgebaut. Ihr neuestes Werk "Das Labyrinth des Fauns" entstand in enger Zusammenarbeit mit Oscar-Preisträger Guillermo del Toro, dessen Film "Pans Labyrinth" als Steilvorlage für den Roman diente. Worum es in dem Buch geht und welche Werke von Cornelia Funke mindestens genauso lesenswert sind, erfahren Sie hier.

"Das Labyrinth des Fauns" (2019)

"Pans Labyrinth" ist ein bildgewaltiges Märchen für Erwachsene, dem Cornelia Funke in ihrem Roman neues Leben einhauchte: Die kleine Ofelia flüchtet 1944 vor ihrem gewalttätigen Stiefvater in einen Wald, der unmittelbar vor ihrem neuen Zuhause in den spanischen Bergen liegt. Dort entdeckt sie ein geheimnisvolles Königreich, in dem magische Wesen leben – so wie der mysteriöse Faun. Er stellt ihr drei Aufgaben, die sie zu lösen versucht, um als Prinzessin über das verborgene Reich zu herrschen. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt: Die Aufgaben sind nicht nur schön, sondern auch äußerst grausam.

"Herr der Diebe" (2014)

Er ist ein Junge ohne Namen und ohne Heimat. Als Anführer einer Bande voller Kinder bestiehlt er die Menschen Venedigs und verkauft sein Diebesgut anschließend, um seine Anhänger zu versorgen. Als sich die beiden Ausreißer Prosper und Bo der Gruppe anschließen, nachdem sie vor ihrer Tante geflohen sind, gerät die ganze Bande durch Detektiv Victor in Gefahr: Als dieser den Kindern dicht auf der Spur ist, droht die Gemeinschaft auseinander zu brechen. Befeuert wird das Ganze durch einen mysteriösen Auftrag, der die Gruppe zur Laguneninsel lockt.

"Geisterritter" (2011)

Der junge Jon Whitcroft ist wenig begeistert, als er von seiner Mutter auf ein Internat in Salisbury geschickt wird. Schlimm genug, dass er sich dort ein Zimmer mit zwei anderen Schülern teilen muss, sind ihm die dunklen Mauern und engen Flure des Gebäudes unheimlich – und das zu Recht: Wie sich nach kurzer Zeit herausstellt, leben in dem Internat Geister! Drei von ihnen starren ihn eines Nachts durch sein Zimmerfenster an. Zum Glück gibt es in Salisbury einen Experten, der den Geistern ebenfalls begegnet ist und sich mit den Spukgesichtern bestens auskennt.

"Tintenherz" (2010)

Der erste Teil schaffte es sogar ins Kino: Mo und seine Tochter Meggie werden eines Nachts von einem geheimnisvollen Mann aufgesucht, der die beiden vor jemandem namens Capricorn warnen möchte. Am darauffolgenden Tag reist der Vater mit seiner Tochter zu Tante Elinor – zusammen mit einem Buch, um das sich die gesamte Geschichte dreht: An dem Tag, als Mo das erste Mal daraus vorgelesen hat, verschwand seine Frau. Seitdem hütet er das Buch wie ein Geheimnis. Doch er nicht der Einzige, der in den Besitz von "Tintenherz" kommen möchte.

"Drachenreiter" (1997)

Lung ist ein silberner Drache, der sich zusammen mit dem Koboldmädchen Schwefelfell und dem Waisenjungen Ben auf eine Reise begibt: mit dem Ziel, einen Ort für seinesgleichen zu finden, der sicherer als die Welt der Menschen ist. Angetrieben von der Idee, dass der sagenumwobene "Saum des Himmels" – versteckt zwischen den Bergen des Himalayas – sein neues Zuhause werden könnte, laufen die drei Reisenden Gefahr, in die Fänge von Nesselbrand den Goldenen zu geraten. Und der weltweit gefährlichste Drachenjäger ist ihnen bereits auf den Fersen.

