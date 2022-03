Der Brite David Hockney wurde in den Sechzigerjahren durch eine Reihe von Pool-Bildern bekannt und ist inzwischen einer der renommiertesten Künstler der Gegenwart. Seit 2010 malt er fast ausschließlich auf dem iPad. So entstand auch sein neueste Buch "220 for 2020", das jetzt im Taschen Verlag erschienen ist.

Zu Beginn der Corona-Pandemie hielt sich Hockney in seinem Landhaus in der Normandie auf und begann, den Anfang des Frühlings festzuhalten. Das erste Grün an den Bäumen, die zarten Knospen der Sträucher, das Sprießen der Frühblüher – in 90 Tagen malte er 110 Bilder. Ursprünglich wollte der 84-Jährige nur die ersten Monate des Jahres 2020 darstellen. Doch dann hatte er so viel Gefallen an dem Projekt gefunden, dass er mit den anderen drei Jahreszeiten weitermachte und erst im Januar 2021 aufhörte. Ein Jahr im Leben von David Hockney und ein Jahr im Laufe der Natur.

"David Hockney. 220 for 2020" ist im Taschen Verlag erschienen und umfasst zwei Bände in einer Schlagkassette für 1500 Euro. Ebenfalls erhältlich sind vier Art Editionen, jeweils mit einem nummerierten, datierten und von David Hockney signierten Druck.