Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckung vor. Diese Woche: Davide Longos "Schlichte Wut". Der Krimi bietet Liebesgeschichte, Familiendrama und Mord. Christine Westermann

Ein Kuss auf die Wange? Zu intim. Ein Kuss auf jede Wange? Zu verwandtschaftlich. Überhaupt kein Kuss? Kälte." Aber wie soll man die Frau küssen, mit der man noch verheiratet ist, aber nicht mehr zusammenwohnt? Die schon mit einem anderen lebt, während man insgeheim noch auf ein Happy End hofft? Ein Polizist in einer veritablen Lebenskrise steht im Mittelpunkt von "Schlichte Wut", dem neuen Roman von Davide Longo. Die Wut kommt beiläufig daher, gehört so selbstverständlich dazu wie die tristen Turiner Regentage, an die sich Einheimische von klein auf gewöhnt haben.