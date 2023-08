Fotobuch Mittendrin im Wahnsinn: Die Ärzte auf Clubtour durch Berlin

Im Sommer 2022 tourten Die Ärzte durch Berlin. Die Band spielte in kleinen Clubs, in Hallen und auf dem Tempelhofer Feld. Fotograf Jörg Steinmetz war dabei und hat die Aufritte dokumentiert. Zu sehen sind die Bilder nun in einem Buch.