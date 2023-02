von Dirk van Versendaal In den Krimis des Briten Richard Osman ermitteln muntere Seniorenheim-Bewohner. Seine Romane um den "Donnerstagsmordclub" sind in Großbritannien der größte Bucherfolg seit "Harry Potter". Ein Treffen.

Kiffende Rentner, fette Joints im Altenwohnheim? Aber klar doch. Marihuana entspannt, lindert Gelenkschmerzen, hilft bei Arthritis, bei Grünem Star und anderen Gebrechen. "Es ist verblüffend", sagt Richard Osman. Und der sollte nun wirklich einen guten Einblick in das haben, was in Altersheimen so vor sich geht. Er schreibt Krimis über ein Quartett munterer Seniorinnen und Senioren, die auf der Suche nach Mördern und sonstigen Amüsements sind. "Das ist ja das Schöne, wenn man über Leute in ihren Siebzigern schreibt, die machen, was sie wollen." Ein kiffender 20-Jähriger, wen überrascht das?, fragt Osman. "Ein 75-Jähriger dagegen, ja, das macht schon mehr Spaß."