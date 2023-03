Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckung vor. In "Du wirst noch an mich denken" beleuchtet Dorothee Röhrig die komplexe Beziehung zu ihrer Mutter in einer gekonnten Mischung aus Zeit- und Familiengeschichte.

Von Christine Westermann