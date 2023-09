Elon Musk ist bekannt als knallharter Unternehmer, als Mann mit Einfluss und Geld, aber auch als zehnfacher Vater. In der Biografie von Elon Musk erfährt man noch viel mehr über die sehr komplexe Persönlichkeit des 52-Jährigen. Warum sich das Buch lohnt.

Walter Isaacson kennt sich mit dem Schreiben über faszinierende Persönlichkeiten aus: Er verfasste bereits einen Millionenbestseller über Steve Jobs. Nun gewährt er uns Einblicke in das Leben einer anderen bekannten, erfolgreichen und umstrittenen Person: Elon Musk. In der Biografie steht ein Visionär im Fokus, der sich über Regeln hinwegsetzt und der unsere Welt ins Zeitalter der Elektromobilität, der privaten Weltraumfahrt und der künstlichen Intelligenz geführt hat. Er ist aber noch mehr als ein Geschäftsmann.

Das soll auch das Buch aufzeigen und nimmt die Leser:innen mit in Musks Kindheit: auf die Spielplätze Südafrikas beispielsweise, wo er regelmäßig von jugendlichen Schlägern verprügelt wurde. Auch zu Hause war er Gewalt ausgesetzt. Sein gewalttätiger Vater lehrte ihn unweigerlich, sich nur noch auf sich selbst zu verlassen. Erfahrungen, die einen der waghalsigsten Unternehmer unserer Zeit prägten. Heute ist Musk ein Mann mit hohem Einfluss, der sich Respekt verdient hat – trotz (oder gerade wegen) seiner immer hohen Risikotoleranz und einer "geradezu manischen Intensität", wie der Klappentext der Buches beschreibt.

Elon Musk: Darum lohnt sich seine Biografie

Komplexe Persönlichkeiten entwickeln sich oftmals dann, wenn prägende Erlebnisse aus der Kindheit unverarbeitet bleiben und durch trotzige oder schützende Verhaltensweisen kompensiert werden. So wird es auch in der Biografie von Elon Musk dargestellt: Nachdem Musk zum reichsten Menschen der Welt geworden war, kam es zu einer der aufsehenerregendsten Übernahmen unserer Zeit: Der 52-Jährige kaufte Twitter, das er in X umbenannte. "In seinen dunkelsten Stunden sollte Musk sich noch über Jahre daran erinnern, wie er auf dem Spielplatz und zuhause von seinem Vater gepeinigt wurde. Jetzt aber bot sich ihm die Gelegenheit, den ultimativen Spielplatz der Welt zu besitzen", heißt es im Klappentext weiter.

Die Elon-Musk-Biografie gibt nicht nur Einblicke in die Geschäfte des zehnfachen Vaters, sondern auch in sein Familienleben und vor allem in seine Psyche. Das Wort "Dämon" spielt dabei eine besondere Rolle, denn es fällt an einigen Stellen im Buch, unter anderem aus dem Mund von Musikerin Grimes, die drei seiner Kinder zur Welt brachte. Manchmal ziehe er sich zurück und entwickle extreme Gedanken, lasse dann auch niemanden an sich heran. Heraus kommen geniale Gedanken, manchmal naives, unverständliches Verhalten und teilweise Charakterzüge, die sicherlich auch auf seinen Asperger-Autismus zurückzuführen sind, etwa Empathielosigkeit. So fällt es schwer, herauszufinden, ob er zwischen Genie und Wahnsinn, Genialität und Größenwahn, Gut oder Böse steht. Ihn zu fassen und in seiner Komplexität zu verstehen, fällt schwer, denn das Polarisierende, die multiplen Charaktere stecken tief in ihm und scheinen manchmal unberechenbar und unverständlich. Auch das macht das Buch deutlich.

Autor Walter Isaacson konnte Elon Musk zwei Jahre lang aus unmittelbarer Nähe beobachten. Er lernte nicht nur Musks Perspektive kennen, sondern auch die seiner Freunde, Familie und Angestellten, indem er Gespräche führte und an Meetings teilnahm. Das Ergebnis ist ein Buch, das Triumphe und Turbulenzen beinhaltet und ein umfassendes Bild von einer der aufsehenerregendsten Personen unserer Zeiten zeichnet. Und das aufzeigt, dass ein Mensch nicht ohne Weiteres zu einer so umstrittenen Persönlichkeit wird, die zwischen Innovation und Größenwahn, Intelligenz und Naivität, Familie und Beruf, inneren Kämpfen und äußerem Einfluss sowie gedanklichem Rückzug und unbändigem Tatendrang steht. Es ist immer spannend zu erfahren, welche Hintergründe hinter einer so bekannten Person stecken, welche Erlebnisse sie prägen, damit man manche Verhaltensweisen besser verstehen kann. Und man fragt sich, ob es negative Erfahrungen braucht, um die unbändige Motivation zum Erfolg zu entwickeln. Im Buch werden Sie die Antwort vielleicht finden.

