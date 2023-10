von Luisa Schwebel Beim Geburtsvorbereitungskurs lernen werdende Eltern viele nützliche Dinge. Doch über ein wichtiges Thema wird nicht gesprochen: Wie stellen wir uns den Alltag mit Kind vor? Die Autorin und Therapeutin Johanna Fröhlich Zapata möchte das ändern.

Johanna Fröhlich Zapata arbeitet in ihrer Praxis als Coach mit Paaren. Dabei sieht sie oft, welche Gespräche zwischen werdenden Eltern zu kurz kommen. In ihrem Buch "Das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst", formuliert sie, wie eine feministische Utopie aussehen könnte und warum es so wichtig ist, gewisse Gespräche am besten vor der Baby-Planung anzugehen. Im Gespräch mit dem stern erläutert sie ihren Rat für Frauen und werdende Eltern.