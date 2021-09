Was früher als "Groschenroman für die unbedarfte Hausfrau" abgetan wurde, begeistert heute Millionen Leserinnen und Leser. In der erotischen Literatur geht es meist um fesselnde Liebes-Geschichten, in denen es (nicht nur im Bett) heiß hergeht. Wir stellen Ihnen acht Bücher vor, die Ihre Fantasie anregen.

Laut einer Statistik haben bereits 24 Prozent der Deutschen Erfahrungen mit erotischer Literatur gemacht. Das schließt pornografische Magazine genauso mit ein wie Bücher, die von sexuellen Begebenheiten handeln – wie zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Romantrilogie "Fifty Shades of Grey", in denen Unterwerfung und Dominanz genauso eine Rolle spielen wie Liebe, Lust und Leidenschaft. Und obwohl das Buch viel Zustimmung und Ablehnung zugleich erfahren durfte, steht außer Frage, dass es genügend Leserinnen (und Leser) gibt, die sich für erotische Literatur interessieren. Und sie somit eine absolute Daseinsberechtigung hat. Wenn Sie noch auf der Suche nach einer prickelnden Geschichte sind, werden Sie in den folgenden Tipps fündig.

1. "Vögelfrei" von Sophie Andresky

Was macht eine Frau, die von ihrem Mann einen Freifahrtschein bekommt, sich ein Jahr lang auszutoben – und zwar wann, wie oft und mit wem sie will? Genau darum geht es in diesem erotischen Roman: die Abgründe der sexuellen Begierde mit all ihren schmutzigen Details. Und das spiegelt sich selbstverständlich auch in dem Wortschatz der Protagonistin wider. Warum sie überhaupt erst den Freifahrtschein bekommen hat, müssen Sie selbst herausfinden. Das Buch gibt es hier.

2. "Flowers of Passion" von Layla Hagen

Affiliate Link Thalia.de: Flowers of Passion – Verführerische Rosen (Band 1) Jetzt shoppen 8,99 €

In diesem erotischen Roman knistert es nur so vor sexueller Spannung: In dem ersten Band "Verführerische Rosen" handelt die Geschichte von Maddie Jennings, einer Landschaftsarchitektin, die sich frisch getrennt in ein neues Gartenprojekt in L.A. stürzt. Dort lernt sie Landon Connor, den verwitweten Bruder ihrer Auftraggeberin kennen, der auf sie eine magische Anziehungskraft ausübt. Zugegeben, die Story klingt ein bisschen nach Groschenroman, begeistert aber trotzdem eine große Leserschaft. Das Buch gibt es hier.

3. "Obsessed" von Don Both und Maria O'Hara

Affiliate Link Obsessed: Bis du mein bist Jetzt shoppen 14,97 €

Die alleinerziehende Olivia hangelt sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten, um sich und ihrem Sohn ein Dach über dem Kopf zu sichern. Als sie per Zufall einen Job als Reinigungskraft beim FBI bekommt und den attraktiven wie geheimnisvollen Agenten Riley Keaton kennenlernt, ahnt sich noch nicht, dass ihr Treffen kein Zufall war – genauso wenig wie das Jobangebot. Denn sie wurde schon lange von Riley beobachtet, der regelrecht von ihr besessen ist. Trotzdem verfällt sie seinem Charme und entdeckt ihre finstere Seite. Das Buch gibt es hier.

4. "FVCK.LOVE.KILL." von Bo Miller

Nie hätte sich die frisch geschiedene Cara träumen lassen, ihre sexuellen Fantasien in einem Keller auszuleben. Was als witziger Tag mit ihren Freundinnen beginnt, endet in einem Mord: Ausgerechnet Evan, den sie in einem Sexclub kennenlernt, wird in Verbindung mit einer ehemaligen Sexpartnerin gebracht, die bestialisch ermordet wurde. Zwischen Lust und Begierde, Liebe und Obsession lässt sich Cara auf ein gefährliches (Erotik-)Spiel mit dem einzigen Verdächtigen ein. Ob sie ihm wirklich trauen kann? Das Buch gibt es hier.

5. "Fifty Shades of Grey" von E.L. James

Affiliate Link Thalia.de: Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen (Band 1) Jetzt shoppen 12,99 €

Ana Steele ist gerade mal 21 Jahre alt und noch Jungfrau, als sie den attraktiven Christian Grey kennenlernt – und sich unsterblich in ihn verliebt. Was wie eine harmlose Romanze beginnt, entpuppt sich schnell als verruchte und leicht pornografische Geschichte zwischen zwei Menschen, die nicht einfach nur miteinander schlafen wollen. Stattdessen verführt der dominante Christian die unschuldige Ana in seinem "Spielzimmer" auf eine sehr spezielle Art und Weise. Und das nicht nur im ersten Band. Das Buch gibt es hier.

6. "Dirty Secrets" von J. Kenner und Janine Malz

Dallas Sykes und Jane West sind Adoptivgeschwister und fühlen sich trotzdem extrem zueinander hingezogen, widerstehen jedoch der Versuchung übereinander herzufallen. Während er sich mit anderen Sexualpartnern versucht abzulenken, geht sie auf Distanz – bis sie ein schlimmes Erlebnis aus der Vergangenheit, das sie vor langer Zeit miteinander teilen mussten, wieder gefährlich näherbringt. Können Sie die Finger diesmal voneinander lassen? Das Buch gibt es hier.

7. "Ich bin dein" von Tara Sue Me

Affiliate Link Ich bin dein: Geheime Sehnsucht Jetzt shoppen 9,99 €

Abby ist Bibliothekarin und sehnt sich nach etwas mehr Action in ihrem Alltag. Als sie den gut aussehenden Nathaniel kennenlernt, scheinen ihre Gebete erhört worden zu sein – doch leider stellt sich schnell heraus, dass er ihre Nähe und Zuneigung nur im Schlafzimmer zulassen kann und möchte. Und obwohl sich Abby immer wieder zurückgewiesen fühlt, verfällt sie ihm mit jedem Treffen mehr. Eine Odyssee aus Liebe, Macht und Leidenschaft beginnt. Das Buch gibt es hier.

8. "After passion" von Anna Todd

Und auch in diesem erotischen Roman dreht sich wieder alles um einen attraktiven Mann, dem Tessa Young hoffnungslos verfallen ist. Obwohl Hardin Scott alles verkörpert, was die junge Frau nicht sucht (und will), kann sie dem Bad Guy nicht widerstehen. Und es kommt, wie es kommen muss: Tessa verliebt sich in Hardin und stellt damit ihre ganze (heile) Welt auf den Kopf. Das Buch gibt es hier.

Quelle: Statista

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.