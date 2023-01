von Dirk van Versendaal In seinem Nebenjob ist Englischlehrer Ewald Arenz so was wie ein Herz-Spezialist. Seine Romane treffen diesen gewissen Ton, der aus Geschichten Bestseller werden lässt. Im stern spricht Arenz über sein neues Buch "Die Liebe an miesen Tagen" und darüber, wie seine Schüler und Kollegen auf seinen Erfolg reagieren.

Lehrer müsste man sein, oder? Da läuft man sich mit Vokabeltests warm, lässt die Klasse zwei Paletten Kopierpapier in das erste Stockwerk schleppen für ein Whatsapp-Gruppenbild, und vor Schulschluss schauen sich alle gemeinsam "Shakespeare in Love" an. Es läuft entspannt für die Lehrkraft am Nürnberger Scharrer-Gymnasium. Und dann erscheint an diesem sonnigen Montag Mitte Januar auch noch der eigene Roman: "Die Liebe an miesen Tagen". Ja, man müsste Ewald Arenz sein.