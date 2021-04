Kaum etwas verspricht mehr Eskapismus, als ein Fantasy-Hörbuch. Andere Welten, die sich freimachen von Naturgesetzen, laden zum Abtauchen ein. Diese fünf Empfehlungen sind hörenswert.

Kaum ein Fantasy-Hörbuch ist wie das andere, denn der Fantasie sind wahrlich keine Grenzen gesetzt. Zaubern, Fliegen, Fabelwesen — alles ist möglich. Diese Loslösen von der Realität macht den Reiz fantasievoller Geschichten aus. Wer glaubt, schon alles zu kennen, wird beim Hören von Fantasy-Hörspielen sicher überrascht. Fünf Hör-Tipps, die zur Realitätsflucht einladen:

1. Fantasy-Hörbuch: "Game of Thrones"

Vielen dürfte "Game of Thrones" als erfolgreiche TV-Serie bekannt sein. Der Epos ist bereits abgedreht, die Bücher sind allerdings noch nicht beendet. In "Game of Thrones: Das Lied von Eis und Feuer" taucht der Hörer ein in die Welt von großen Königshäusern, die sich in einem Machtkampf um das Königreich Westeros befinden. Bekannt ist "Game of Thrones" für unvorhersehbare Plot-Twists, die alles auf den Kopf stellen und Lieblingscharaktere schneller verschlucken, als manchem Zuschauer oder Zuhörer lieb ist. Für Fantasy-Fans ist gesorgt, Magie und Drachen kommen in "Game of Thrones" nicht zu kurz.

2. Fantasy-Hörbuch: "Der Herr der Ringe"

Ein erfolgreiches Hörbuch erkennt man nicht daran, dass es verfilmt wurde, aber schlecht ist es auch nicht. So können Sie nach dem Hören direkt zum Sehen übergehen. "Der Herr der Ringe" hat wie "Game of Thrones" berühmte Filme hervorgebracht, die immer noch weltweit von Fans gefeiert werden. Es ist eine Geschichte über Freundschaft, über Mut und Gut und Böse. In der Welt von "Der Herr der Ringe" finden zahlreiche fantasievolle Gestalten Platz, ob furchteinflößende Orks oder mächtige Zauberer. Als Hörer begleiten Sie den Hobbit Frodo und seine Gefährten aus dem Auenland auf der gefährlichsten und außergewöhnlichsten Reise seines Lebens.

3. Fantasy-Hörbuch: "Die Zwerge Saga"

Die Fantasy-Reihe "Die Zwerge" umfasst ganze fünf Bände und gehört zu den Fantasy-Klassikern. Als Zuhörer tauchen Sie ein in das Leben des Schmiedegesellen Tungdil, der zum Helden eines ganzen Volkes wird. Nicht nur Verräter in den eigenen Reihen und zwielichtige Magier muss Tungdil mit seinen Verbündeten besiegen, sondern auch persönliche Hindernisse überwinden.

4. Fantasy-Hörbuch: "Harry Potter"

Zauberlehrling Harry Potter ist der Namensgeber für die beliebte "Harry Potter"-Buchreihe. In sieben Büchern erzählt Autorin J.K. Rowling die Geschichte eines Jungen, der früh erwachsen werden muss. Gemeinsam mit seinen besten Freunden bestreitet Harry unbeschreibliche Abenteuer, wächst dabei immer wieder über sich selbst hinaus und wird erwachsen. Als Zuhörer lernen Sie nicht nur zahlreiche lateinische Zaubersprüche, sondern auch, was Zusammenhalt, Tapferkeit und Liebe bedeuten. "Harry Potter" ist und bleibt eine der zeitlosesten Geschichten und das vollkommen zu recht.

5. Fantasy-Hörbuch: "Das Lied der Krähen"

"Das Lied der Krähen" feiert unkonventionelle Außenseiter mit unterschiedlichen Talenten. Ein Dieb, eine Spionin, ein Verurteilter, eine Magierin, ein Scharfschütze und ein Ausreißer aus gutem Hause sollen einen gefährlichen Magier aus dem Gefängnis befreien. Als Krähen schließen sie sich zu einer gemeinsamen Mission zusammen, die viel mehr ist, als jeder Einzelne zu Beginn erahnen kann.

