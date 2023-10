Auf der Frankfurter Buchmesse sprechen der stern und Penguin Randomhouse mit prominenten Autorinnen und Autoren. Sie können live dabei sein. Heute redet unter anderem Moderatorin Bärbel Schäfer über ihr neues Buch.

An Bärbel Schäfer kam in den Neunzigern kaum jemand vorbei: Von 1995 bis 2002 moderierte sie bei RTL ihre tägliche Talkshow, insgesamt 1500 Sendungen. Nach dem Ende des Talks führte Schäfer durch diverse andere Formate bei verschiedenen Sendern. Seit 2009 hat sie einen Podcast beim Radiosender hr3 und empfängt immer sonntags wechselnde Gäste. Auch als Autorin ist die 59-Jährige erfolgreich. 2005 veröffentlichte sie ihren ersten Roman "Wer, wenn nicht er?".

Inzwischen hat Schäfer mehrere Romane und Sachbücher publiziert. Ihr neustes Werk trägt den Titel "Eine Herde Schafe, ein Paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben". Das Buch entstand aus dem Wunsch heraus, mehr Zeit auf dem Land als in der Stadt zu verbringen. Schäfer lebt mit ihrem Mann, Publizist Michel Friedman, und den beiden gemeinsamen Kindern in Frankfurt am Main. Für ihr Buch begleitete sie einen Schäfer ein Jahr lang bei seiner Arbeit und packte selbst auf dem Hof und auf der Weide mit an. Ihr Erlebnisse landeten im Buch.

Ab 12.30 Uhr ist Bärbel Schäfer live auf der Buchmesse zu Gast. Im Talkformat "Die 30-Minuten-WG" von stern und Penguin Randomhouse spricht sie mit stern-Redakteurin Catrin Boldebuck. Weitere Gäste heute sind:

12 Uhr: Kester Schlenz und Jan Jepsen stellen ihren Kriminalroman "Der Schattenmann" vor

Der stern sendet täglich live von der Buchmesse

Das ist "Die 30-Minuten-WG": Der stern und die Verlagsgruppe Penguin Randomhouse laden 50 Autorinnen und Autoren in "Die 30-Minuten-WG". Wir streamen die halbstündigen Gespräche live von der Buchmesse. Mit dabei sind unter anderem Désirée Nick, Guido Maria Kretschmer oder Otto Waalkes. Weitere Gäste der jeweils 30 Minuten langen Bücher-Talks sind erfolgreiche Autorinnen und Autoren wie Peter Wohlleben, Terézia Mora oder Jan Weiler.

