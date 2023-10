Auf der Frankfurter Buchmesse sprechen der stern und Penguin Randomhouse mit prominenten Autorinnen und Autoren. Sie können live dabei sein. Heute redet unter anderem Kabarettistin Désirée Nick über ihr neues Buch.

Désirée Nicks Zunge ist so scharf, dass die Kabarettistin schon so manchem deutschen Reality-Sternchen das Fürchten gelehrt hat. Nimmt sie normalerweise kein Blatt vor den Mund, hat die Nick ihre Gedanken jetzt aufs Blatt gebracht. In ihrem Buch "Alte weiße Frau. Warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind", thematisiert sie die Altersdiskriminierung von Frauen.

Désirée Nick auf der Frankfurter Buchmesse

"Alle Randgruppen haben ihre Lobbyisten, aber ältere Frauen nicht. Ein edler Wein braucht eine gewisse Reife, Vintage bedeutet Kostbarkeit, bei Menschen jedoch geht das Alter mit einem Wertverlust einher. Ich sehe mich als Sprachrohr für alle Golden Girls, nennen Sie mich das It-Girl der Geriatrie", sagte sie kürzlich im großen stern-Interview über die Problematik.

Ab 12.30 Uhr ist Désirée Nick live auf der Buchmesse zu Gast. Im Talkformat "Die 30-Minuten-WG" von stern und Penguin Randomhouse spricht sie mit hr-Moderator Uwe Berndt. Weitere Gäste heute sind:

10 Uhr: Autorin Elisabeth Herrmann über ihr neues Buch und ihre historischen Stoffe

über ihr neues Buch und ihre historischen Stoffe 10.30 Uhr: Michael Kleeberg über seinen dritten Roman mit Protagonist Charlie Renn

über seinen dritten Roman mit Protagonist Charlie Renn 11 Uhr: Funktioniert die große Liebe nur noch in Hollywood? Auf diese Frage versucht Soziologin Andrea Newerla eine Antwort zu finden

eine Antwort zu finden 11.30 Uhr: Lars Amend über seinen neuen Roman "Imagine"

über seinen neuen Roman "Imagine" 12 Uhr: "Back to Hogwarts" Hörbuchsprecher Rufus Beck und stern-Redakteurin Alexandra Kraft sprechen über das 25-jährige Jubiläums der Potter-Welt

und stern-Redakteurin Alexandra Kraft sprechen über das 25-jährige Jubiläums der Potter-Welt 13 Uhr: Autorin Yasmin Shakarami spricht mit stern-Redakteur David Baum über ihren Debütroman "Tokioregen"

spricht mit stern-Redakteur David Baum über ihren Debütroman "Tokioregen" 13.30 Uhr: Ayla Dade, Maren Vivien Haase und Lisa Sophie Laurent sprechen über die Liebe, Empowerment und Sehnsüchte

Der stern sendet täglich live von der Buchmesse

Das ist "Die 30-Minuten-WG": Der stern und die Verlagsgruppe Penguin Randomhouse laden 50 Autorinnen und Autoren in "Die 30-Minuten-WG". Wir streamen die halbstündigen Gespräche live von der Buchmesse. Mit dabei sind unter anderem Bärbel Schäfer, Guido Maria Kretschmer oder Otto Waalkes. Weitere Gäste der jeweils 30 Minuten langen Bücher-Talks sind erfolgreiche Autorinnen und Autoren wie Peter Wohlleben, Terézia Mora oder Jan Weiler.

