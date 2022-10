Nach "Altes Land" und "Mittagsstunde" ist Dörte Hansen auch mit ihrem gerade erschienenen dritten Roman ein Bestseller gelungen. Auf der Frankfurter Buchmesse spricht sie ab 13 Uhr im Live-Talk über "Zur See".



Gleich mit ihrem ersten Roman ist Dörte Hansen 2015 ein Bestseller gelungen: In "Altes Land" verarbeitete die 1964 in Husum geborene Journalistin und Schriftstellerin kritisch den Hang vieler Stadtmenschen, das Ländliche als Sehnsuchtsort zu verklären. Auch der Nachfolger "Mittagsstunde" spielt auf dem Land und erzählt von einem fiktiven nordfriesischen Örtchen und dessen Wandel anhand der Geschichte des "Dorfkrugs". Gerade kam die Verfilmung mit Charly Hübner in der Hauptrolle in die Kinos.

Nun hat Hansen ihr drittes Werk vorgelegt: "Zur See" beschreibt anhand des Schicksals einer Familie das Leben auf einer Nordseeinsel - das stark von der Seefahrt und von den Gezeiten geprägt ist. Als ein Wal an Land gespült wird, geraten die Dinge in Bewegung. Ab 13 Uhr ist Dörte Hansen zu Gast in der "30-Mionuten-WG" und stellt sich den Fragen von stern-Journalist David Baum.

Das gibt es am Samstag noch:

10 Uhr: Hans‐Jürgen Jakobs im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern)

im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern) 11 Uhr: Francis Fulton‐Smith im Gespräch mit David Baum (stern)

im Gespräch mit David Baum (stern) 12 Uhr: Jo Angerer im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern)

im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern) 13 Uhr: Dörte Hansen im Gespräch mit David Baum (stern)

im Gespräch mit David Baum (stern) 14 Uhr: Kerstin Brune im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern)

im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern) 16 Uhr: Horst von Buttlar im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern)

im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern) 17 Uhr: Takis Würger im Gespräch mit David Baum (stern)

Das Programm für Sonntag:

10 Uhr: Maren Vivien Haase & Nena Tramountani im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern)

im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern) 11 Uhr: Ute Krause im Gespräch mit David Baum (stern)

im Gespräch mit David Baum (stern) 12 Uhr: Wladimir Kaminer im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern)

im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern) 13 Uhr: Leon Sachs im Gespräch mit David Baum (stern)

im Gespräch mit David Baum (stern) 14 Uhr: Bernhard Hennen im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern)

im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern) 15 Uhr: Michel Bergmann im Gespräch mit David Baum (stern)

im Gespräch mit David Baum (stern) 16 Uhr: Titus Müller im Gespräch mit Alexandra Kraft (stern)

Hier können Sie sämtliche Gespräche als Stream verfolgen