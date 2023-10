Auf der Frankfurter Buchmesse sprechen der stern und Penguin Randomhouse mit prominenten Autorinnen und Autoren. Heute spricht unter anderem Autorin Joana Osman über ihr neues Buch und den Nahost-Konflikt.

Joana Osman ist die Tochter eines palästinensischen Vaters und einer deutschen Mutter. Ihre komplizierte Familiengeschichte hat die 1982 geborene Autorin in ihren Roman "Wo die Geister tanzen" mit einfließen lassen. Fiktion und Autofiktion verschwimmen in dem Werk. Osman greift sowohl den ersten arabisch-israelischen Krieg 1948 auf, als auch ihre eigene Spurensuche in Israel siebzig Jahre später.

Frankfurter Buchmesse: Joana Osman über ihre schwierige Familiengeschichte

Ab 13 Uhr ist Joana Osman auf der Buchmesse zu Gast. Im Talkformat "Die 30-Minuten-WG" von stern und Penguin Randomhouse spricht sie mit stern-Redakteurin Catrin Boldebuck. Weitere Gäste heute sind:

13.30 Uhr: Judith Keller spricht über ihr Buch "Wilde Manöver"

spricht über ihr Buch "Wilde Manöver" 14 Uhr: Wieso zerstört der Mensch seinen Lebensraum? Darauf versucht Peter Wohlleben eine Antwort zu finden

eine Antwort zu finden 14.30 Uhr: Daniel Wisser ist preisgekrönter Autor und Songtexter. Auf der Buchmesse stellt er sein Buch "0 1 2 (Null Eins Zwei) vor

ist preisgekrönter Autor und Songtexter. Auf der Buchmesse stellt er sein Buch "0 1 2 (Null Eins Zwei) vor 15 Uhr: Der Nahost-Konflikt ist auch auf der Buchmesse Thema: In Sherko Fatahs Buch geht es um eine Vater-Tochter-Geschichte vor dem Hintergrund der Konflikte

Buch geht es um eine Vater-Tochter-Geschichte vor dem Hintergrund der Konflikte 15.30 Uhr: Autor Michael Ebert stellt sein Werk "Nicht von dieser Welt" vor

stellt sein Werk "Nicht von dieser Welt" vor 16 Uhr: stern-Redakteurin Doris Schneyink spricht mit Helena Barop und Dr. Gernot Rücker über Medizin und Drogen

Der stern sendet täglich live von der Buchmesse

Das ist "Die 30-Minuten-WG": Der stern und die Verlagsgruppe Penguin Randomhouse laden 50 Autorinnen und Autoren in "Die 30-Minuten-WG". Wir streamen die halbstündigen Gespräche live von der Buchmesse. Mit dabei sind unter anderem Bärbel Schäfer, Désirée Nick oder Otto Waalkes. Weitere Gäste der jeweils 30 Minuten langen Bücher-Talks sind erfolgreiche Autorinnen und Autoren wie Peter Wohlleben, Terézia Mora oder Jan Weiler.

Das komplette Programm finden Sie hier.