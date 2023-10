Auf der Frankfurter Buchmesse sprechen der stern und Penguin Randomhouse mit prominenten Autorinnen und Autoren. Sie können dabei sein. Heute redet unter anderem Journalist Kai Diekmann über sein neues Buch.

Seine Amtszeit währte in etwa solange wie die seines Idols Helmut Kohl: 16 Jahre lang leitete Kai Diekmann die "Bild"-Zeitung, damit ist er der am längsten amtierende Chefredakteur der Boulevardzeitung. In seinem Buch "Ich war Bild" gibt er spannende Einblicke in den Redaktionsalltag des Blattes und erzählt die Geschichten hinter den bekannten Schlagzeilen, etwa den legendären Anruf des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der sich gerade auf dem Weg zum Emir befand und dem Journalisten auf die Mailbox sprach, der Rubikon sei überschritten.

Ab 14.30 Uhr ist Kai Diekmann live auf der Buchmesse zu Gast. Im Talkformat "Die 30-Minuten-WG" von stern und Penguin Randomhouse spricht er mit stern-Redakteurin Alexandra Kraft. Die übrigen Gäste an diesem Tag sind:

12 Uhr: Autorin Deborah Feldman erzählt von ihren Erlebnisse in Deutschland als Jüdin

12.30 Uhr: Historikerin Christina Morina über ihre Neubewertung der jüngsten deutschen Geschichte

13 Uhr: Biografin Michaela Karl über die Schriftstellerin Katherine Mansfield

13.30 Uhr: Schriftstellerin Terézia Mora über toxische Beziehungen

14 Uhr: Historiker Christopher Clark über den "Frühling der Revolution"

15 Uhr: Politikerin Antje Kapek über Macht, Müdigkeit und unsere erschöpfte Gesellschaft

15.30 Uhr: Richter Thorsten Schleif unternimmt einen cineastischen Ausflug in das deutsche Recht

16 Uhr: Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens darüber, wie wir unseren Planeten gesund essen können

16.30 Uhr: Autorin Karen M. McManus über den Abschluss ihrer "One of us is lying"-Trilogie

17 Uhr: Fernsehkoch Christian Rach über die Vielfalt der deutschen Esskultur

Der stern sendet täglich live von der Buchmesse

Das ist "Die 30-Minuten-WG": Der stern und die Verlagsgruppe Penguin Randomhouse laden 50 Autorinnen und Autoren in "Die 30-Minuten-WG". Wir streamen die halbstündigen Gespräche live von der Buchmesse. Mit dabei sind unter anderem Otto Waalkes, Guido Maria Kretschmer oder Désirée Nick. Weitere Gäste der jeweils 30 Minuten langen Bücher-Talks sind erfolgreiche Autorinnen und Autoren wie Peter Wohlleben, Terézia Mora oder Jan Weiler.

Das komplette Programm finden Sie hier.