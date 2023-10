Auf der Frankfurter Buchmesse sprechen der stern und Penguin Randomhouse mit prominenten Autorinnen und Autoren. Sie können live dabei sein. Heute redet unter anderem Komiker Otto Waalkes über sein neues Buch.

Mit seinen Witzen bringt er auf der Bühne und auf der Leinwand zig Generationen zum Lachen. Dass Otto Waalkes auch ein talentierter Künstler ist und in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste Malerei studiert hat, wissen vielleicht nicht alle seiner Fans. Immerhin, mit den Ottifanten hat Waalkes ein bekanntes Motiv geschaffen, das er seit 50 Jahren zelebriert. Die Vierbeiner sind nun auch die Protagonisten in seinem neuen Buch "Ganz große Kunst".

Darin nimmt sich Waalkes berühmte Gemälde vor und ändert sie nach seinen Vorstellungen ab. Es gehe darum, "den Ottifanten den Platz in der Kunstgeschichte zu verschaffen, den sie verdient haben", sagt der 75-Jährige. Seiner Meinung nach gehören die lustigen Elefanten auch auf Meisterwerke wie beispielsweise Vermeers Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrring". Statt eines Perlenohrrings trägt sie bei Otto einen Ottifanten am Ohr. Ob Boticelli, Paul Klee oder Banksy: Waalkes platziert seine Ottifianten in unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen. Sein Buch versteht er als "Hommage an die großen Künstler" – und als "Versuch Kunst und Komik miteinander zu verbinden".

Ab 13.30 Uhr ist Otto Waalkes live auf der Buchmesse zu Gast. Im Talkformat "Die 30-Minuten-WG" von stern und Penguin Randomhouse spricht er mit stern-Redakteur David Baum. Die Gäste am morgigen Sonntag sind:

10 Uhr: Krimi-Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann über ihren Roman "Der Teegarten"

über ihren Roman "Der Teegarten" 10.30 Uhr: Michael Kleeberg stellt seinen Roman "Dämmerung" vor

stellt seinen Roman "Dämmerung" vor 11 Uhr: Soziologin Andrea Newerla präsentiert ihr Buch "Das Ende des Romantikdiktats"

präsentiert ihr Buch "Das Ende des Romantikdiktats" 11.30 Uhr: Autor und Life Coach Lars Amend über sein Buch "Imagine"

über sein Buch "Imagine" 12 Uhr: Rufus Beck spricht über 25 Jahre "Harry Potter"

spricht über 25 Jahre "Harry Potter" 12.30 Uhr: Entertainerin Désirée Nick präsentiert ihr Buch "Alte weiße Frau"

präsentiert ihr Buch "Alte weiße Frau" 13 Uhr: Yasmin Shakarami stellt ihren Roman "Tokioregen" vor

stellt ihren Roman "Tokioregen" vor 13.30 Uhr: Ayla Dade, Maren Vivien Haase und Lisa Sophie Laurent sprechen gemeinsam über ihre neusten Bücher

Der stern sendet täglich live von der Buchmesse

Das ist "Die 30-Minuten-WG": Der stern und die Verlagsgruppe Penguin Randomhouse laden 50 Autorinnen und Autoren in "Die 30-Minuten-WG". Wir streamen die halbstündigen Gespräche live von der Buchmesse. Mit dabei sind unter anderem Bärbel Schäfer, Guido Maria Kretschmer oder Désirée Nick. Weitere Gäste der jeweils 30 Minuten langen Bücher-Talks sind erfolgreiche Autorinnen und Autoren wie Peter Wohlleben, Terézia Mora oder Jan Weiler.

