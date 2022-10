Die von den Medien veröffentlichte Meinung stimme nicht mit der eines großen Teils der Bevölkerung überein, behaupten Richard David Precht und Harald Welzer in "Die vierte Gewalt". Ab 12 Uhr sprechen sie auf der Frankfurter Buchmesse über ihre Thesen – hier können Sie das Gespräch live sehen.

In ihrem gemeinsamen Buch "Die vierte Gewalt" werfen Richard David Precht und Harald Welzer den Medien "Selbstangleichung" vor. Ob sie damit ihre rege Präsenz in Fernsehsendungen und Magazinen meinen? Jedenfalls dürfen sich die beiden Autoren über mangelnde Aufmerksamkeit nicht beschweren.

Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse sind die beiden auch in die "30-Minuten-WG" geladen. In dem vom stern und der Verlagsgruppe Penguin Random House veranstalteten Format werden halbstündige Gespräche live ins Netz übertragen. Ab 12 Uhr werden Precht und Welzer in Frankfurt von den stern-Redakteurinnen Catrin Boldebuck und Doris Schneyink interviewt.

Das ist das komplette Programm für Donnerstag:

